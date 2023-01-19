Производитель умных устройств SberDevices решил поставлять ноутбуки в ЕАЭС

Производитель smart-устройств SberDevices (ООО «СалютДевайсы») оформил документы на поставки планшетов и ноутбуков собственной разработки в страны ЕАЭС. Компания намерена использовать их для собственных нужд. Однако несколько тысяч планшетов поставили в Сбербанк для вывода на потребительский рынок.

Компания 16 января задекларировала планшеты под маркой Tab, а в сентябре 2022 года — ноутбуки и персональные компьютеры, узнал «Коммерсантъ».

SberDevices разрабатывает устройства с голосовым ассистентом «Салют» и компоненты умного дома. Сейчас в публичной линейке компании компьютеров и серверов нет, но в конце 2022 года компания объявила о выпуске новых умных устройств.

Конкурировать в розничной торговле с популярными брендами SberDevices будет нелегко, считают аналитики: для успеха устройства должны быть достаточно производительными.

Весной 2022 года Сбербанк вышел из капитала ряда технологических компаний, чьи продукты составляли его экосистему: «СберЗвук» (сейчас — «Звук»), SberCloud (теперь — Cloud) и др. Кроме того, Сбербанк больше не являеся акционером «СалютДевайсов», но компания при этом продолжает использовать бренд Sber.

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