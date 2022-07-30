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ФНС намерена автоматизировать льготное возмещение налога экспортерам в ЕАЭС

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует упростить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), которое предоставляется экспортерам при вывозе товара в страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщил начальник камерального контроля ФНС Алексей Касянюк.

ФНС намерена автоматизировать льготное возмещение налога экспортерам в ЕАЭС

Сейчас представители российского бизнеса, претендующие на льготу по нулевому НДС, сталкиваются со сложной и долгой бюрократической процедурой. Им приходится собирать большой пакет документов для возмещения НДС при импортно-экспортных операциях внутри ЕАЭС.

«Экспортеры жалуются на то, что более привлекательный с точки зрения открытости границ рынок ЕАЭС более сложно подтверждаем, чем вывоз в третьи страны», — подчеркнул начальник налоговой службы в ходе выступления на семинаре «Гармонизация налогового и таможенного регулирования в ЕАЭС».

Касянюк заявил, что в ФНС считают возможным в будущем сделать процесс подачи необходимых документов автоматизированным.

Как рассказала РБК эксперт «Контур.Экстерн» Ирина Одарич, для подтверждения права на возмещение НДС российскому экспортеру необходимо собирать большое количество документов, подтверждающих факт совершения экспортной операции, включая заявление импортера о ввозе и уплате косвенных налогов в своей стране.

При вывозе продукции в страны за пределами ЕАЭС экспортеру для оформления возврата налога достаточно подать декларацию по НДС, оформить таможенную декларацию на товары и подать документы, подтверждающие факт экспорта.

Нулевая ставка НДС при экспорте — льгота, стимулирующая компании выходить на международный рынок. Она подразумевает, что экспортер может вернуть из бюджета «входящий» НДС, включенный в стоимость товара, купленного в России.

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Фото: Unsplash

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