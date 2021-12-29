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Банки заставят передавать биометрию клиентов в единую систему

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году разработают новый порядок передачи биометрических данных граждан от банков в Единую биометрическую систему (ЕБС). Финорганизации не смогут оставлять у себя их копии, но будут иметь доступ к «легкой» биометрии.

Банки заставят передавать биометрию клиентов в единую систему

Создавать новую ЕБС, по заверению представителя Минцифры, не планируется. Предполагается технические и нормативные доработки подсистем уже существующей, сообщили «Ведомости».

Единая биометрическая система появилась в 2018 году, ее оператор «Ростелеком». Сдавать слепок лица и голоса можно только лично в отделении банка. 

За три года существования системы в ней зарегистрировали около 216 тыс. пользователей. Для развития системы планировали создать совместное предприятие с участием «Сбера» и «Ростелекома», но затем решили, что в него войдут и другие крупные банки. 

По словам представителя «Ростелекоме»,  нововведения позволят коммерческим компаниям собирать биометрические данные граждан с соблюдением установленных требований, которые отдельно определит правительство, и под контролем уполномоченных ведомств. 

В операторе ЕБС отметили, что это положительно скажется на рынке биометрической идентификации.

Сейчас идет оценка количества коммерческих информационных систем, которые планируют оказывать услуги по идентификации и аутентификации с помощью биометрии. С начала следующего года они должны будут проходить аккредитацию в Минцифры и получать разрешение на сбор и обработку биометрических данных. 

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Фото на обложке: Zephyr_p / Shutterstock

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