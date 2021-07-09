В AliExpress Россия назвали эко-привычки москвичей

Аналитики AliExpress Россия выяснили самые популярные эко-привычки у москвичей. Больше трети сортирует мусор на несколько видов, а еще 75% обязательно берет с собой в магазин шопперы. На эко-сумки жители столицы готовы тратить от 200 до 500 руб.

В опросе приняли участие около 30 тысяч респондентов. Исследование проводилось с помощью мобильного приложения «Город». Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

По данным исследования, самая популярная эко-привычка — сортировка и утилизация мусора. Больше трети (34%) москвичей сортирует мусор на несколько видов. При этом 41% респондентов утилизирует опасные отходы — батарейки, лампочки и так далее.

Половина (48%) респондентов сдает отсортированные отходы в специальные контейнеры рядом с домом. 12% пользователей мобильного приложения ездят в пункты приема вторсырья. Почти половина (45%) москвичей чаще бы заказывали готовую еду, если бы там было меньше упаковки из пластика.

Большинство (75%) москвичей обязательно берет с собой в супермаркет сумку-шоппер. Эту тенденцию подтверждают данные AliExpress. Спрос на такие товары в июне вырос в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. Москвичи готовы потратить на шопперы от 200 до 500 рублей.

Почти половина (45%) москвичей берет с собой многоразовые бутылки или контейнеры. 15% респондентов использует многоразовые мешки для взвешивания овощей и фруктов. Еще 17% москвичей покупает многоразовые емкости для бытовой химии.

70% москвичей волнуют проблемы экологии. Половина опрошенных считает, что в Москве есть экологические проблемы, но не критичные. При этом работать над эко-привычками большинство (60%) москвичей начало более двух лет назад.

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Фото: Gorodenkoff/Shutterstock