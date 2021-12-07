Половина eCom компаний в 2021 году увеличили зарплаты своим топ-менеджерам минимум на 15% — исследование

За прошедший год половина компаний eCom отрасли увеличили заработные платы своим топ-менеджерам минимум на 15%, выяснилось в ходе исследования Kontakt InterSearch Russia «Тренды eCom отрасли». Чаще всего компании eCom сегмента в 2021 году нанимали сотрудников в направление диджитал-маркетинга. Главной целью большинство компаний отрасли на 2021-2022 годы считают повышение производительности.

Согласно исследованию, в 2021 году 50% компаний eCom отрасли увеличили заработные платы своим топ-менеджерам на 15% и больше. Еще 10% компаний – до 15%. В 40% компаний финансовая мотивация руководителей не поменялась.

С начала 2021 года 67% компаний eCom сегмента нанимали сотрудников в направление диджитал-маркетинга, 56% – в блок онлайн-продаж, 54% – в блок развития бизнеса/продукта. Среди наиболее востребованных позиций: Head of Product (37%), Chief Commercial Officer (33%), Директор по логистике (22%).

Компании ценят soft-skills топ-менеджеров. Чаще всего они смотрят на:

умение мотивировать и вдохновлять команду (78%);

развитый эмоциональный интеллект (61%);

адаптивность (56%)

способность быстро обучаться новым технологиям (33%);

стрессоустойчивость (30%);

навык работы в команде (22%);

критическое мышление (11%);

креативность (9%).

Повышение производительности назвали своей целью на 2021-2022 год 72% компаний. 67% отметили улучшение качества обслуживания клиентов, 56% – повышение рентабельности. Среди других целей: трансформация, вывод новых продуктов, управление изменениями, сделки M&A.

Удержание сотрудников является главной целью HR-подразделений компаний eCom сегмента на 2021-2022 годы (71%). 56% компаний стремятся повысить уровень удовлетворенности и вовлеченности членов команды. 54% назвали своей главной целью обучение и развитие сотрудников. Среди других целей: подбор персонала, формирование кадрового резерва, выстраивание коммуникаций внутри компании и др.

Удерживать своих сотрудников компании планируют, развивая и обучая их. 67% компаний практикуют мониторинг и наставничество, 56% – командные информационные собрания, 54% – тренинги от внутренних сотрудников.

Актуальны и нестандартные способы мотивации команд: эмоциональное наставничество с приведением примеров из собственной практики, персональное обучение, «Fuck-up-митинги», встречи вне офиса в баре.

В исследовании приняли участие 115 респондентов – HR-директора компаний eCom отрасли.

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