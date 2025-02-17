Глава Минэка заявил о первых признаках охлаждения экономики
В российской экономике с конца 2024 года появились первые признаки охлаждения. Темпы роста, в частности, замедлились в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке и отдельных отраслях машиностроения, заявил глава Минэка Максим Решетников, выступая на итоговой коллегии ведомства. Его слова приводит «Интерфакс».
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«Сокращается объем заказов у бизнеса. Ярким примером здесь является автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта, и главным образом, спецтехники, сельхозтехники», — сообщил Решетников.
Ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки, рост макропруденциальных требований привели к сжатию кредитования — это сдерживает спрос и оказывает значительное влияние на инвестиции, добавил министр. По его словам, сейчас Минэк вместе с ЦБ и Минфином оценивают объемы и структуру кредитования, а также ищут баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики.
Решетников напомнил, что по итогам 2024 года экономика России показала темпы роста 4,1%. Потенциал роста экономики глава Минэка оценил в 3% в год. ЦБ ранее оценивал потенциал роста ВВП страны в 1,5–2,5% в год.
- Банк России 14 февраля оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Она находится на рекордно высоком уровне с октября. В ЦБ заявили, что «инфляционное давление остается высоким», а возвращение инфляции к целевым 4% займет больше времени, чем предполагалось. Прогноз по инфляции на 2025 год регулятор повысил с 4,5–5% до 7–8%.
Фото на обложке: KeVeR / Getty Images
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