Аналитики спрогнозировали сокращение рабочих мест в России на 2 млн в 2022 году

Число рабочих мест в российской экономике в 2022 году может сократиться на 2 млн, из-за этого уровень безработицы в стране вырастет до 7,1-7,8%, прогнозируют аналитики.
Число рабочих мест в экономике РФ в 2022 году может сократиться на 2 млн, из-за чего уровень безработицы вырастет с нынешних 4,4% до 7,1-7,8%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР). Это один из наииболее вероятных сценариев развития ситуации в российской экономике. Согласно ему, уже к лету 2023 года рынок труда уже начнет восстанавливаться.
Другой сценарий предполагается долгосрочный структурный спад экономики, при котором уровень безработицы вырастет с нынешних 4,4% от численности экономически активного населения до 6,4-6,5% на ближайшие несколько лет.
В пользу варианта более быстрой адаптации, по мнению аналитиков, говорит то, что многие иностранные компании хотя и приостановили свою деятельность, но пока сохраняют персонал.
При этом любой из двух сценариев приведет к изменению структуры занятости. Так, согласно прогнозу ЦСР, сокращение числа рабочих мест произойдет в первую очередь в отраслях, более зависимых от импорта (автопром, производство бытовой техники), а также потерявших из-за санкций внешние (металлургия, производство удобрений) или внутренние (строительство) рынки сбыта.
В то же время ряд отраслей столкнутся с ростом спроса на продукцию внутри РФ, что потребует дополнительных работников. Это отрасли, в которых наблюдается уход с рынка основных конкурентов (текстильное производство, IT-отрасль), есть фактор удорожания импортной продукции из-за девальвации рубля (одежда, товары для досуга), и остановлена часть зарубежных поставок из-за санкций (микроэлектроника, телеком-оборудование).
Аналитики допускают, что спрос на труд в этих отраслях может частично компенсировать потери рабочих мест в иных сферах.
Фото на обложке: Anel Alijagic /
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