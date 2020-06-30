EdCrunch ищет лучшие образовательные стартапы и онлайн-курсы

11-13 ноября Центр EdCrunch University НИТУ «МИСиС» проведет конференцию EdCrunch 2020, посвященную современным технологиям в образовании. В ее рамках состоятся три конкурса для EdTech-стартапов и онлайн-курсов. Победители получат денежные призы и поездку в Лондон.

Конкурс открытых онлайн-курсов для разных ступеней образования — дополнительного, среднего, профессионального и высшего. В нем могут участвовать компании, фрилансеры, преподаватели из России и зарубежных стран, государственные и частные образовательные организации.



Курсы могут затрагивать темы из трех сфер:

социальные и гуманитарные науки;

естественные и технические науки;

неформальное и информальное образование в любой области знаний.

50 тыс. рублей за первое место;

30 тыс. рублей за второе место;

20 тыс. рублей за третье место.

Победители получат денежные призы:Заявки принимаются до 15 июля.

На этом конкурсе эксперты оценят лучшие технологические образовательные продукты. Участвовать могут как государственные, так и частные компании, которые создают сервисы, приложения и платформы для цифровизации обучения.



Жюри выберет лучшие проекты в сферах B2B и B2C, а также лучший стартап в сфере образования. Победители получат по 30 тыс. рублей.



Прием заявок — до 15 июля.







GESAwards — международный конкурс технологических проектов в сфере EdTech. Победители конкурса в Москве смогут отправиться на финал в Лондон и пройти двухдневный буткемп с партнерами и иностранными участниками.



Также в рамках конкурса выберут лучшие проекты, которые обучают детей географии, разрабатывают решения на основе больших данных, помогают ученикам не бросать школу, используют инновационные подходы и многие другие.



Заявки принимаются до 31 августа.





Победителей трех конкурсов наградят 13 ноября на конференции EdCrunch 2020.



Фото на обложке: MD Duran/Unsplash