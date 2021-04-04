В России запустят Единый реестр видов контроля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится о начале работы Единого реестра видов контроля. Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу.

Ресурс начнет работать с 1 июля, сообщила пресс-служба правительства России.

«С 1 июля 2021 года в России заработает Единый реестр видов контроля (надзора). Постановление о порядке его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Новый реестр создают согласно реформе контрольно-надзорной деятельности. В него включат описание и все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней. Также в нем укажут, какие надзорные органы какой контроль осуществляют.

«Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. Ее можно будет анализировать и принимать на ее основе управленческие решения», — отмечается в сообщении.

При этом использование информации из реестра сможет позволить предотвращать не только технические ошибки, но и такие нарушения, которые связаны с внесением информации, противоречащей нормативным актам. Данные из реестра можно будет найти в интернете, и это позволит бизнесменам получить информацию о каждом виде контроля. Также предприниматели будут в курсе, как часто станут проверять их компании.