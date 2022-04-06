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Twitter протестирует функцию редактирования твитов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Социальная сеть Twitter сообщила о начале работы над новой функцией — редактированием твитов. Сообщение с этой новостью было опубликовано 1 апреля, тогда пользователи соцсети приняли его за шутку.

Twitter протестирует функцию редактирования твитов

В среду, 6 апреля, отдел коммуникаций компании размеcтил новое заявление, где подчеркнул, что разработка «кнопки редактирования» не шутка. 

Работа над новой функцией ведется на протяжении года. После внедрения пользователи смогут исправить любые опечатки и ошибки в опубликованном твите, без потери полученных ответов, ретвитов и лайков. В ближайшие месяцы Twitter протестирует новинку с подписчиками Twitter Blue.

В прошлом руководство компании отказывалось от «кнопки редактирования», опасаясь, что пользователи могут исправлять не только опечатки и ошибки, но и смысл своих сообщений. 

На днях стало известно, что генеральный директор Tesla Inc Илон Маск оказался владельцем 9,2% акций микроблогинга Twitter Inc. Затем Twitter сообщил о планах назначить Маска членом совета директоров компании. После этих сообщений Илон Маск спросил свою аудиторию, хотели ли бы они «кнопку редактирования».

Фото на обложке: Sattalat Phukkum / Shutterstock

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