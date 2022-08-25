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«Сбер» представил образовательный маркетплейс Edutoria

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» запустил образовательный маркетплейс Edutoria. Он является своеобразным агрегатором образовательных курсов от различных онлайн-школ. На площадке уже представлены курсы по десяти направлениям.

«Сбер» представил образовательный маркетплейс Edutoria

Представленные на маркетплейсе курсы не ограничиваются IT. Можно купить обучение бизнесу, дизайну, направлениям в искусстве.

На Edutoria размещены курсы по десяти тематическим направлениям от различных школ, например, GeekBrains, Moscow Business School, «СберУниверситета». Купить некоторые курсы будет дешевле с подпиской – она дает скидку 15%.

«Каждый день к нам присоединяются новые партнеры, добавляются новые актуальные курсы, пользователи получают доступ к различным финансовым и технологическим сервисам, что позволяет нам разрабатывать новые траектории развития, которые может выбирать каждый пользователь», – отметила директор центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлёва.

В «Сбере» отметили, что для корпоративных клиентов у них есть гибкие условия сотрудничества.

Авторы могут пользоваться конструктором курсов бесплатно. В личном кабинете доступны аналитика покупок. Маркетплейс обеспечит авторам маркетинговое продвижение и повышение узнаваемости бренда, подчеркнули в «Сбере».

Фото на обложке: Natee Meepian / Shutterstock

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