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ЕЭК обвинила «Яндекс» в дискриминации конкурентов и доминирующем положении

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии выявил дискриминацию «Яндексом» конкурентов. За это компании в России грозит штраф в размере более 4 млрд рублей.

ЕЭК обвинила «Яндекс» в дискриминации конкурентов и доминирующем положении

Комиссия во время расследования установила доминирующее положение на рынке рекламы в поисковой выдаче в России и «признаки нарушений» правил конкуренции, сообщили «Ведомости».

Нарушения выражаются, во-первых, в преимуществах для показа информации о собственных сервисах в обогащенных ответах.

Во-вторых,  в закреплении пункта в Правилах показа рекламы в «Директе», по которому рекламодателю может быть отказано в показе объявления, если оно вытесняет рекламный блок сервисов «Яндекса».

И в третьих, предоставление доступа к партнерским обогащенным ответам на условиях передачи данных сторонних ресурсов и только при условии обязательного использования «Яндекс.Метрики» и платежного сервиса компании Yandex Pay.

Действия компании, как считают в комиссии, могут привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других лиц, резюмируют эксперты ЕЭК.

Однако ЕЭК обнаружила нарушения только на территории одной страны, поэтому не может возбудить дело против компании. Комиссия передала все материалы в ФАС. В «Яндексе» отказались комментировать изданию материалы дела, так как «не получали от ЕЭК каких-либо документов».

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Фото на обложке: M.Moira / Shutterstock

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