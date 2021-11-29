ЕЭК обвинила «Яндекс» в дискриминации конкурентов и доминирующем положении

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии выявил дискриминацию «Яндексом» конкурентов. За это компании в России грозит штраф в размере более 4 млрд рублей.
Комиссия во время расследования установила доминирующее положение на рынке рекламы в поисковой выдаче в России и «признаки нарушений» правил конкуренции, сообщили «Ведомости».
Нарушения выражаются, во-первых, в преимуществах для показа информации о собственных сервисах в обогащенных ответах.
Во-вторых, в закреплении пункта в Правилах показа рекламы в «Директе», по которому рекламодателю может быть отказано в показе объявления, если оно вытесняет рекламный блок сервисов «Яндекса».
И в третьих, предоставление доступа к партнерским обогащенным ответам на условиях передачи данных сторонних ресурсов и только при условии обязательного использования «Яндекс.Метрики» и платежного сервиса компании Yandex Pay.
Действия компании, как считают в комиссии, могут привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других лиц, резюмируют эксперты ЕЭК.
Однако ЕЭК обнаружила нарушения только на территории одной страны, поэтому не может возбудить дело против компании. Комиссия передала все материалы в ФАС. В «Яндексе» отказались комментировать изданию материалы дела, так как «не получали от ЕЭК каких-либо документов».
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Фото на обложке: M.Moira /
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