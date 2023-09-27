ЕЭК продлила порог беспошлинного ввоза товаров в 1 тысячу евро до апреля 2024 года

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1 тысячу евро до 1 апреля 2024 года, сообщается на сайте ЕЭК.

«Таким образом, до 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что если стоимость товаров превышает установленную сумму или вес составляет более 31 кг, нужно будет заплатить пошлину:

для товаров, перевозимых перевозчиком или почтой, — 15% от стоимости, но не меньше 2 евро за 1 кг при превышении нормы;

для товаров, ввозимых багажом, – 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

Порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется в размере 10 тыс. евро и 50 кг.

Отмечается, что действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров было продлено на шесть месяцев по инициативе российской стороны.

В июне источники «Ведомостей» сообщали, что российские власти не планируют продлевать беспошлинный порог в 1 тыс. евро для ввоза товаров из-за границы. Это объяснялось тем, что мера может мешать развитию отечественного производства.

Порог решили временно повысить в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые покупают товары для личного пользования на зарубежных интернет-площадках. В марте его действие было продлено до 1 октября 2023 года.

Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтой, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом любыми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

В ЕАЭС кроме России входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.

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