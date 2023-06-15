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Власти не планируют продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские власти не планируют продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы. Мера может мешать развитию отечественного производства, поэтому после 1 октября порог может автоматически снизиться до €200. Об этом «Ведомостям» сообщили два федеральных чиновника.

Власти не планируют продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы

В Минпромторге и Минэкономики отметили, что при оценке необходимости продления порога будут соблюдать баланс интересов производителей, торговых сетей и потребителей. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили, что продление лимита после 1 октября пока не обсуждается.

ЕЭК увеличила порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС до €1 тыс. весной 2022 года по инициативе российского стороны. Действие лимита с тех пор продлевалось дважды. 

Фото на обложке: Unsplash

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