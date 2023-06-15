Российские власти не планируют продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы. Мера может мешать развитию отечественного производства, поэтому после 1 октября порог может автоматически снизиться до €200. Об этом «Ведомостям» сообщили два федеральных чиновника.

Власти не планируют продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы