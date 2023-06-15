Российские власти не планируют продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы. Мера может мешать развитию отечественного производства, поэтому после 1 октября порог может автоматически снизиться до €200. Об этом «Ведомостям» сообщили два федеральных чиновника.
В Минпромторге и Минэкономики отметили, что при оценке необходимости продления порога будут соблюдать баланс интересов производителей, торговых сетей и потребителей. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили, что продление лимита после 1 октября пока не обсуждается.
ЕЭК увеличила порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС до €1 тыс. весной 2022 года по инициативе российского стороны. Действие лимита с тех пор продлевалось дважды.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Конкурент НСПК, YouTube значительно снизил требования для подключения монетизации: главное 14 июня
- 2 Подорожание отдыха в Турции, новый фонд для инвестиций в IT-стартапы: главное 13 июня
- 3 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 4 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
- 5 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
ВОЗМОЖНОСТИ
15 июня 2023
15 июня 2023
18 июня 2023