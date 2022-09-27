Россияне назвали формат, в котором работают наиболее эффективно

HeadHunter провел опрос и выяснил, в каком формате россияне работают наиболее эффективно. Выяснилось, что больше всего пользы делу сотрудники приносят работая не исключительно в офисе, не на «удаленке», а в гибридном формате, совмещая офисную работу с домашней.
Специалисты рекрутинговой компании опросили свыше 5,4 тысяч соискателей в сентябре 2022 года. 46% из них на данный момент готовы работать только в компаниях, предлагающих «удаленку».
Опрос показал, что только 11% сотрудников работают наиболее эффективно исключительно в офисе. Каждый третий (35%) назвал самым продуктивным для него форматом работы полную «удаленку». Большинство же (54%) самым эффективным форматом назвали гибридный, когда работа в офисе совмещается с домашней.
Самыми значительным плюсами удаленной и частично удаленной работы респонденты назвали экономию денег и времени на дорогу до работы, уютную рабочую обстановку и наличие времени на сон, отдых и общение с близкими.
Отрицательными сторонам удаленной работы участники опроса посчитали снижение физической активности, отсутствие спонтанных встреч с людьми и слабое разделение рабочего и личного времени.
Фото на обложке: fizkes /
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