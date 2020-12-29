Организаторы премии Effie Russia приглашают компании оценить свой уровень цифровизации маркетинга

Effie Tech — новое направление Effie Russia, в рамках которого проведут исследование с фокусом на Adtech и Martech. В его основе — опрос компаний из различных сфер бизнеса. Итогом станет презентация первого в России self-assessment инструмента Effie Tech Navigator, призванного помочь предпринимателям и специалистам оценить уровень технологичности в маркетинге и определить точки роста.
Главные задачи Effie Tech:
- проанализировать рынок;
- структурировать роль инноваций;
- предложить матрицу технологий в маркетинге;
- построить переход от инноваций к реальным потребностям бизнеса;
- познакомить рынок с лучшими практиками и новыми технологическими решениями.
Объединить результаты исследования поможет анализ уникальной базы кейсов Effie с помощью методов машинного обучения. Итоги подведут 18 февраля на форуме Effie Tech.
Принять участие в исследовании можно на сайте.
Фото на обложке: G-Stock Studio/shutterstock.com
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