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Организаторы премии Effie Russia приглашают компании оценить свой уровень цифровизации маркетинга

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор

Ирина Печёрская

Effie Tech — новое направление Effie Russia, в рамках которого проведут исследование с фокусом на Adtech и Martech. В его основе — опрос компаний из различных сфер бизнеса. Итогом станет презентация первого в России self-assessment инструмента Effie Tech Navigator, призванного помочь  предпринимателям и специалистам оценить уровень технологичности в маркетинге и определить точки роста.

Организаторы премии Effie Russia приглашают компании оценить свой уровень цифровизации маркетинга

Главные задачи Effie Tech:

  • проанализировать рынок;
  • структурировать роль инноваций;
  • предложить матрицу технологий в маркетинге;
  • построить переход от инноваций к реальным потребностям бизнеса;
  • познакомить рынок с лучшими практиками и новыми технологическими решениями. 

Объединить результаты исследования поможет анализ уникальной базы кейсов Effie с помощью методов машинного обучения. Итоги подведут 18 февраля на форуме Effie Tech.

Принять участие в исследовании можно на сайте.

Фото на обложке: G-Stock Studio/shutterstock.com

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