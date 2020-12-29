Effie Tech — новое направление Effie Russia, в рамках которого проведут исследование с фокусом на Adtech и Martech. В его основе — опрос компаний из различных сфер бизнеса. Итогом станет презентация первого в России self-assessment инструмента Effie Tech Navigator, призванного помочь предпринимателям и специалистам оценить уровень технологичности в маркетинге и определить точки роста.

Организаторы премии Effie Russia приглашают компании оценить свой уровень цифровизации маркетинга