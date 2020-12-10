Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

РЭШ и VTimes запустили подкаст «Экономика на слух»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

1 декабря стартовал новый подкаст от Российской экономической школы и VTimes про современную экономику. Два первых выпуска уже можно послушать на сайте издания и других площадках.

РЭШ и VTimes запустили подкаст «Экономика на слух»

Тема первого выпуска — «Чему учит коронакризис». Редактор VTimes Филипп Стеркин пообщался с ректором РЭШ Рубеном Ениколоповым и председателем Центрального банка РФ Ксенией Юдаевой. Гости обсудили, как пандемия повлияла на цифровизацию, роль государства в экономике, последствия кризиса и другие темы.

Во втором выпуске под названием «Чем опасен доллар?» профессор РЭШ Константин Егоров, обозреватель Елизавета Базанова и профессор университета Калифорнии в Лос-Анджелеcе Олег Ицхоки поговорили о том, чем опасна зависимость от доллара, как Россия может ее снизить и какие валюты потеснят доллар на международной арене.

Подкаст выходит при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».

Послушать выпуски: сайт, Apple Podcasts, Google Podcasts, «Яндекс.Музыка», Castbox.

AgroTech Conference. Интервью с теми, кто меняет индустрию агротеха. 11 декабря в 15:00 в прямом эфире. Регистрация на сайте.

Фото на обложке: ElenaR / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 декабря 2020

УРАЛСИБ Tech 2021

11 декабря 2020

Agro Data Science Cup

12 декабря 2020

Glorax Infotech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма