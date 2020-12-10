РЭШ и VTimes запустили подкаст «Экономика на слух»

1 декабря стартовал новый подкаст от Российской экономической школы и VTimes про современную экономику. Два первых выпуска уже можно послушать на сайте издания и других площадках.

Тема первого выпуска — «Чему учит коронакризис». Редактор VTimes Филипп Стеркин пообщался с ректором РЭШ Рубеном Ениколоповым и председателем Центрального банка РФ Ксенией Юдаевой. Гости обсудили, как пандемия повлияла на цифровизацию, роль государства в экономике, последствия кризиса и другие темы.

Во втором выпуске под названием «Чем опасен доллар?» профессор РЭШ Константин Егоров, обозреватель Елизавета Базанова и профессор университета Калифорнии в Лос-Анджелеcе Олег Ицхоки поговорили о том, чем опасна зависимость от доллара, как Россия может ее снизить и какие валюты потеснят доллар на международной арене.

Подкаст выходит при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».

Послушать выпуски: сайт, Apple Podcasts, Google Podcasts, «Яндекс.Музыка», Castbox.

Фото на обложке: ElenaR / Shutterstock