РЭШ проведет онлайн-лекцию о российском венчурном рынке

Евгения Хрисанфова
11 марта состоится онлайн-лекция «Перспективы индустрии венчурных инвестиций в России», организованная Российской экономической школой. Участие бесплатное.
РЭШ проведет онлайн-лекцию о российском венчурном рынкеЕвгения Хрисанфова
В качестве спикера выступит Дмитрий Альпин, управляющий директор РВК и приглашенный профессор РЭШ. Модератор — Тимур Хафизов,
ассоциат в инвестиционном департаменте ФРИИ.
Эксперт расскажет:
- как COVID-19 повлиял на российский венчурный рынок;
- что сейчас особенно интересует инвесторов;
- каким образом государство поддерживает сферу венчурных инвестиций;
- какие сделки и игроки выделились на общем фоне.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия.
Фото на обложке: Life and Times / Shutterstock
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