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РЭШ проведет онлайн-лекцию о российском венчурном рынке

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

11 марта состоится онлайн-лекция «Перспективы индустрии венчурных инвестиций в России», организованная Российской экономической школой. Участие бесплатное.

РЭШ проведет онлайн-лекцию о российском венчурном рынке

В качестве спикера выступит Дмитрий Альпин, управляющий директор РВК и приглашенный профессор РЭШ. Модератор — Тимур Хафизов,
ассоциат в инвестиционном департаменте ФРИИ.

Эксперт расскажет:

  • как COVID-19 повлиял на российский венчурный рынок;
  • что сейчас особенно интересует инвесторов;
  • каким образом государство поддерживает сферу венчурных инвестиций;
  • какие сделки и игроки выделились на общем фоне.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: Life and Times / Shutterstock

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