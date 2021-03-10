РЭШ проведет онлайн-лекцию о российском венчурном рынке

В качестве спикера выступит Дмитрий Альпин, управляющий директор РВК и приглашенный профессор РЭШ. Модератор — Тимур Хафизов,

ассоциат в инвестиционном департаменте ФРИИ.

Эксперт расскажет:

как COVID-19 повлиял на российский венчурный рынок;

что сейчас особенно интересует инвесторов;

каким образом государство поддерживает сферу венчурных инвестиций;

какие сделки и игроки выделились на общем фоне.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: Life and Times / Shutterstock