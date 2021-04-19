РЭШ проведет второй курс гостевых лекций по экономике

Российская экономическая школа открывает второй цикл гостевых онлайн-лекций об экономике. Их проведут профессора ведущих европейских и американских университетов, признанные эксперты в своих областях.
Среди приглашённых лекторов:
- Дэниэл Хамермеш, почетный профессор Барнард-колледжа, Королевского колледжа Холлоуэй Лондонского университета и Техасского университета в Остине;
- Роберт Аллен, профессор экономической истории Нью-Йоркского университета в Абу-Даби;
- Олег Цывинский, профессор экономики Йельского университета имени Артура Окуна, профессор РЭШ по совместительству;
- Ботонд Кожеги, профессор Центрально-Европейского университета;
- Антуанетта Шоар, профессор финансов и предпринимательства в школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института.
Опираясь на научные исследования и обширную статистику, спикеры поделятся знаниями и своим мнением по актуальным вопросам современности:
- на что люди тратят свое время и какое влияние на их выбор оказывают образование, возраст, пол и другие характеристики;
- какова роль капитализма в развитии цивилизации в последние столетия;
- что представляют из себя криптовалюты с точки зрения стандартных инструментов оценки финансовых активов и что влияет на их цену;
- как компании используют вводящие в заблуждение практики;
- как финансовые и экономические исследования помогают в решении социальных проблем.
Кроме того, лекторы в прямом эфире ответят на вопросы слушателей, порекомендуют им книги и статьи по соответствующей теме.
Лекции будут проходить по четвергам с 22 апреля по 27 мая в Zoom на английском языке с синхронным переводом на русский. Начало всех лекций в 19:00 по московскому времени. Участие бесплатное после регистрации. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 GenerationS расскажет о корпоративных инновациях онлайн
- 2 Российские школьницы победили в Европейской математической олимпиаде
- 3 Песни Моргенштерна на уроке истории: как разговор с учениками на одном языке помогает выстроить бизнес
- 4 «Готовьтесь высыпаться только одну ночь в неделю»: о трудностях и пользе британского образования
- 5 «Обычно в аспирантуру в Европе поступают уже взрослые люди с накопившимся жизненным опытом»