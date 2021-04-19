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РЭШ проведет второй курс гостевых лекций по экономике

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Российская экономическая школа открывает второй цикл гостевых онлайн-лекций об экономике. Их проведут профессора ведущих европейских и американских университетов, признанные эксперты в своих областях.

РЭШ проведет второй курс гостевых лекций по экономике

Среди приглашённых лекторов:

  • Дэниэл Хамермеш, почетный профессор Барнард-колледжа, Королевского колледжа Холлоуэй Лондонского университета и Техасского университета в Остине;
  • Роберт Аллен, профессор экономической истории Нью-Йоркского университета в Абу-Даби;
  • Олег Цывинский, профессор экономики Йельского университета имени Артура Окуна, профессор РЭШ по совместительству;
  • Ботонд Кожеги, профессор Центрально-Европейского университета;
  • Антуанетта Шоар, профессор финансов и предпринимательства в школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института.

Опираясь на научные исследования и обширную статистику, спикеры поделятся знаниями и своим мнением по актуальным вопросам современности:

  • на что люди тратят свое время и какое влияние на их выбор оказывают образование, возраст, пол и другие характеристики;
  • какова роль капитализма в развитии цивилизации в последние столетия;
  • что представляют из себя криптовалюты с точки зрения стандартных инструментов оценки финансовых активов и что влияет на их цену;
  • как компании используют вводящие в заблуждение практики;
  • как финансовые и экономические исследования помогают в решении социальных проблем.

Кроме того, лекторы в прямом эфире ответят на вопросы слушателей, порекомендуют им книги и статьи по соответствующей теме.

Лекции будут проходить по четвергам с 22 апреля по 27 мая в Zoom на английском языке с синхронным переводом на русский. Начало всех лекций в 19:00 по московскому времени. Участие бесплатное после регистрации. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

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