РЭШ проведет второй курс гостевых лекций по экономике

Российская экономическая школа открывает второй цикл гостевых онлайн-лекций об экономике. Их проведут профессора ведущих европейских и американских университетов, признанные эксперты в своих областях.

Среди приглашённых лекторов:

Дэниэл Хамермеш, почетный профессор Барнард-колледжа, Королевского колледжа Холлоуэй Лондонского университета и Техасского университета в Остине;

Роберт Аллен, профессор экономической истории Нью-Йоркского университета в Абу-Даби;

Олег Цывинский, профессор экономики Йельского университета имени Артура Окуна, профессор РЭШ по совместительству;

Ботонд Кожеги, профессор Центрально-Европейского университета;

Антуанетта Шоар, профессор финансов и предпринимательства в школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института.

Опираясь на научные исследования и обширную статистику, спикеры поделятся знаниями и своим мнением по актуальным вопросам современности:

на что люди тратят свое время и какое влияние на их выбор оказывают образование, возраст, пол и другие характеристики;

какова роль капитализма в развитии цивилизации в последние столетия;

что представляют из себя криптовалюты с точки зрения стандартных инструментов оценки финансовых активов и что влияет на их цену;

как компании используют вводящие в заблуждение практики;

как финансовые и экономические исследования помогают в решении социальных проблем.

Кроме того, лекторы в прямом эфире ответят на вопросы слушателей, порекомендуют им книги и статьи по соответствующей теме.

Лекции будут проходить по четвергам с 22 апреля по 27 мая в Zoom на английском языке с синхронным переводом на русский. Начало всех лекций в 19:00 по московскому времени. Участие бесплатное после регистрации. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.