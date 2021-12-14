Экс-партнер «Алгоритмики» Александр Носулич отверг обвинения в плагиате

6 декабря Лобанов обвинил Носулича в копировании идей и структуры школы, а также уводе клиентов и пообещал подать иск в суд.

Носулич через родственников купил франшизу школы программирования для детей «Алгоритмика» в 2017 году, а через год основал похожий собственный проект — школу программирования для детей и подростков KodLand.

«Претензии Андрея вряд ли можно назвать обоснованными. Мы никогда не копировали курсы "Алгоритмики". Бизнесы изначально работали с разными аудиториями: KodLand — c подростками, "Алгоритмика" — с детьми. Бизнес-модели компаний сильно отличаются. KodLand — это b2c онлайн-школа, "Алгоритмика" — b2b, работающая по модели франшизы с офлайн-школами», — заявил Александр Носулич на своей странице в Facebook.

Носулич акцентировал внимание, что его школа ориентирована на подростков. При этом на сайте KodLand образовательные услуги предлагают и детям от 8 лет.

Предприниматель в течение двух недель пообещал раскрыть новые подробности о своем бывшем конкуренте, который два года знал о работе KodLand в параллельном режиме с «Алгоритмикой» (с 2018 по 2020 год), но ничего не предпринимал.

«Я догадываюсь, почему Андрей, который знал про KodLand последние два года, решил написать этот пост именно сейчас, напомнить про обращение в суд и так далее. Постараюсь поделиться через пару недель», — заявил Александр Носулич. Бизнесмен также призвал Лобанова не распыляться на «локальные обиды», а помогать друг другу.

Носулич уверен в своей правоте и готов отстаивать интересы в суде. Предприниматель уже успел пообщаться с «ведущей мировой юридической фирмой».

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Фото на обложке: Unsplash