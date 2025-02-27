Экс-представительство Sony Pictures в России потребовало с киносетей 1 млрд рублей

Бывшее представительство Sony Pictures в России, компания «Контент-клуб», подала более двух десятков исков к российским киносетям на общую сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иски затрагивают крупнейшие сети кинотеатров в России. Самый крупный ― на 436,4 млн рублей — подан к объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк». Требования к «Каро» составляют 71,6 млн рублей, к «Киномаксу» — 176 млн рублей, к «Синема Стар» — почти 26 млн рублей. Иски также получили сети Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж Синема» и отдельные ТРЦ, в которых расположены собственные кинотеатры.

По словам источников РБК, «Контент-клуб» требует от киносетей выплатить долги за прокат фильмов Sony Pictures еще до ухода компании из России в 2022 году. Например, в исках к «Синема парку» и «Мираж Синема» говорится о взыскании долга по договору, подписанному в декабре 2019 года.

Перспективы дела. По данным ЕГРЮЛ, владельцем 100% «Контент-клуба» является зарегистрированная в США Сontent Club Holdings (Russia) LLC. Опрошенные РБК юристы считают, что суд может поддержать исковое заявление, однако исполнить решение будет сложно, поскольку финансовые расчеты с иностранными контрагентами ограничены санкциями и контрмерами.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов отметил, что контрсанкции не могут препятствовать взысканию задолженностей. Хотя вывод денежных средств за рубеж почти невозможен из-за действующих указов президента, сам факт принадлежности компании иностранному юрлицу для арбитражного суда значения не имеет, указал эксперт.

Младший партнер Uppercase Legal Тамрин Дарбаков отметил, что юридическая практика показывает неоднозначность возможного исхода. «Многие иностранные фирмы предпочитают не судиться, а списывать потери, поскольку даже выигранный иск не всегда гарантирует реальное получение денег», — отметил юрист.

В феврале Верховный суд отменил решения о взыскании роялти из-за возможной попытки обойти антикризисный порядок расчетов. Долг российской компании по роялти перед компанией из «недружественной» страны составил $383,6 тыс. Причем сначала две инстанции иск удовлетворили, но Верховный суд направил спор на пересмотр.

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