Российское подразделение Sony Pictures получило новое название

Компания «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР), которая выступает юрлицом российского бизнеса студии Sony Pictures, 7 октября изменила название на «Контент-клуб», обратили внимание «Ведомости». Смена произошла в связи с переходом компании под контроль российского менеджмента.

В марте 2022 года Sony Pictures приостановила свою деятельность на территории России. Кинокомпания запретила показ фильмов в кинотеатрах, а также ограничила цифровые релизы и дистрибуцию на телевидении.

По словам гендиректора компании Антона Сиренко, который сохранил свою должность, сделка была денежной, но ее детали не раскрываются.

«По условиям сделки, к нам перешли как пассивы, так и активы СППР. В том числе остались действующие лицензионные контракты на ранее вышедшие в России проекты студии. Вопроса о дистрибуции новинок Sony Pictures в повестке обсуждения пока нет», – рассказал Сиренко.

«Контент-клуб» намерен заниматься кинодистрибуцией и инвестировать в развитие отечественного кинематографа. По словам Сиренко, компания будет вкладывать собственные средства.

За 2021 год выручка СППР составила 5,05 млрд рублей, а чистая прибыль оценивается в 155 млн рублей.

По мнению экспертов, подобная «локализация» может оказаться полезной, если Sony Pictures решит вернуться на российские экраны.

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