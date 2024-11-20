Эксперты назвали самые дорогие районы Москвы для съема жилья

Наиболее дорогими районами Москвы для съема квартиры стали Тверской, Хамовники и Раменки, выяснили аналитики агентства недвижимости Whitewill. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет «Сноб»

Согласно результатам исследования, стоимость аренды однокомнатной квартиры в этих районах составляет 180–200 тыс. рублей в месяц,«двушку» можно снять за 250–600 тыс. рублей, трехкомнатную квартиру — по цене от 700 тыс. до нескольких миллионов рублей в месяц.





Среди наиболее дорогих объектов недвижимости в Тверском районе эксперты Whitewill выделили квартиру в клубном доме на Малой Дмитровке площадью 426 кв. м. за 3,5 млн рублей в месяц и апартаменты в Four Seasons Hotel Moscow площадью 207 кв. м. за 2,5 млн рублей. В планировке последних предусмотрены три санузла, две спальни и несколько гардеробных.

В Хамовниках аналитики обнаружил трехкомнатную квартиру площадью 700 кв. м. на Пречистенке за 3 млн рублей в месяц и лот за 1,8 млн рублей в Зачатьевском переулке с четырьмя комнатами, оборудованной кухней-гостиной, дополнительными спальнями с гардеробными и ванными комнатами.

Стоимость аренды премиального жилья в Москве за год выросла на 15-25%, сообщила «Снобу» руководитель отдела аренды Whitewill Анна Борисенко. Среди причин подорожания она назвала рост ключевой ставки, дорогую ипотеку и ограниченный спрос.