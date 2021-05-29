Эксперты сообщили о росте количества фейковых сайтов популярных пиццерий

Только в мае выявили и заблокировали более 20 подобных фишинговых ресурсов.

В России заметили новую волну фишинговых атак на клиентов популярных пиццерий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

В компании Group-IB подобную активность зафиксировали этой весной. С 1 по 28 мая было зарегистрировано 3496 доменов со словом pizza, в том числе 879 за последнюю неделю, сказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. За апрель, согласно его данным, было зарегистрировано 850 подобных доменов.

Согласно информации Infosecurity, в мае выявили и заблокировали более 20 фишинговых сайтов пиццерий. Все найденные ресурсы выглядели «максимально достоверно» и отличить их от настоящих неподготовленному пользователю непросто, отметили в компании. Для продвижения в поисковых системах мошенники пользуются контекстной рекламой, добиваясь того, что ссылки на фейковые ресурсы отображаются в самом верху страницы.

Злоумышленники также распространяют рекламу об акциях от имени брендов со ссылкой на фишинговую страницу в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела спецпроектов Group-IB Яков Кравцов. Он также подчеркнул, что жертвы вводили данные карт, а эта информация отправлялась злоумышленникам.

В 2020 году в Bi.Zone встречались фейковые сайты Pizza Hut, Papa John’s, «Додо Пицца» и других сетей, заявил Волошин. Фишинговые сайты пиццерий начали появляться прошлой весной на фоне пандемии. Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев отметил, что подобные ресурсы зачастую удается закрыть за несколько часов или дней, но злоумышленники находят новые способы мошенничества.

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