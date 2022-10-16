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В первом полугодии 2022 года экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31%

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Все страны ЕС в совокупности за первое полугодие 2022 года сократили вывоз товаров в Россию до €28,4 млрд с €41,1 млрд в 2021 году (то есть на 31%).  

В первом полугодии 2022 года экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31%

Импорт в целом за январь-июнь увеличился на 83% (до €121,7 млрд с €66,4), сообщают «РИА Новости» по итогам анализа данных нескольких национальных статистических служб.

При этом отмечается, что к концу июня ряд стран смогли увеличить и экспорт, и импорт (доведя практически до февральских значений): это Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.

Также из аналитики следует, что вывоз товаров из своих стран в РФ нарастили к лету после резкого падения показателей зимой:

  • Латвия (на 67%),
  • Словения (37%), 
  • Хорватия (28%),
  • Болгария (25%), 
  • Эстония (19%),
  • Кипр (12%),
  • Люксембург (7%).

А ввозить к себе из России больше товаров стали десять стран Евросоюза:

  • Словения (в 4,4 раза),
  • Хорватия (в 2,7 раза), 
  • Чехия (в 2 раза), 
  • Мальта (88%), 
  • Испания (46%), 
  • Бельгия (39%),
  • Люксембург (22%),
  • Кипр (13%),
  • Эстония (11%),
  • Болгария (10%).

Исследователи подчеркивают, что 13 стран за январь-июнь ни разу не сокращали ввоз российских товаров в денежном выражении.

Минимальные значения поставок товаров в РФ в 18 странах ЕС пришлись на апрель, еще у 4 стран максимальный спад был в мае (речь про Грецию, Данию, Ирландию и Швецию).

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Фото на обложке: Guillaume Périgois / Unsplash

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