В первом полугодии 2022 года экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31%

Все страны ЕС в совокупности за первое полугодие 2022 года сократили вывоз товаров в Россию до €28,4 млрд с €41,1 млрд в 2021 году (то есть на 31%).
Импорт в целом за январь-июнь увеличился на 83% (до €121,7 млрд с €66,4), сообщают «РИА Новости» по итогам анализа данных нескольких национальных статистических служб.
При этом отмечается, что к концу июня ряд стран смогли увеличить и экспорт, и импорт (доведя практически до февральских значений): это Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.
Также из аналитики следует, что вывоз товаров из своих стран в РФ нарастили к лету после резкого падения показателей зимой:
- Латвия (на 67%),
- Словения (37%),
- Хорватия (28%),
- Болгария (25%),
- Эстония (19%),
- Кипр (12%),
- Люксембург (7%).
А ввозить к себе из России больше товаров стали десять стран Евросоюза:
- Словения (в 4,4 раза),
- Хорватия (в 2,7 раза),
- Чехия (в 2 раза),
- Мальта (88%),
- Испания (46%),
- Бельгия (39%),
- Люксембург (22%),
- Кипр (13%),
- Эстония (11%),
- Болгария (10%).
Исследователи подчеркивают, что 13 стран за январь-июнь ни разу не сокращали ввоз российских товаров в денежном выражении.
Минимальные значения поставок товаров в РФ в 18 странах ЕС пришлись на апрель, еще у 4 стран максимальный спад был в мае (речь про Грецию, Данию, Ирландию и Швецию).
Фото на обложке: Guillaume Périgois / Unsplash
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