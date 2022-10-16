В первом полугодии 2022 года экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31%

Все страны ЕС в совокупности за первое полугодие 2022 года сократили вывоз товаров в Россию до €28,4 млрд с €41,1 млрд в 2021 году (то есть на 31%).

Импорт в целом за январь-июнь увеличился на 83% (до €121,7 млрд с €66,4), сообщают «РИА Новости» по итогам анализа данных нескольких национальных статистических служб.

При этом отмечается, что к концу июня ряд стран смогли увеличить и экспорт, и импорт (доведя практически до февральских значений): это Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.

Также из аналитики следует, что вывоз товаров из своих стран в РФ нарастили к лету после резкого падения показателей зимой:

Латвия (на 67%),

Словения (37%),

Хорватия (28%),

Болгария (25%),

Эстония (19%),

Кипр (12%),

Люксембург (7%).

А ввозить к себе из России больше товаров стали десять стран Евросоюза:

Словения (в 4,4 раза),

Хорватия (в 2,7 раза),

Чехия (в 2 раза),

Мальта (88%),

Испания (46%),

Бельгия (39%),

Люксембург (22%),

Кипр (13%),

Эстония (11%),

Болгария (10%).

Исследователи подчеркивают, что 13 стран за январь-июнь ни разу не сокращали ввоз российских товаров в денежном выражении.

Минимальные значения поставок товаров в РФ в 18 странах ЕС пришлись на апрель, еще у 4 стран максимальный спад был в мае (речь про Грецию, Данию, Ирландию и Швецию).

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