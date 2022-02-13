Более 90% депозитов в российских банках – рублевые

Опрос отечественных кредитных организаций показал, что в большинстве банков более 90% сбережений клиентов хранится в рублях.
В банке ПСБ 94% клиентов массового сегмента открыли вклады в рублях, в «Ренессанс Кредит» – 98%, в «Хоум Кредит» – около 98%, в АТБ – свыше 95%, в «АкБарс» – 93%, в МКБ и «Дом.РФ» – 90%, делятся данными своего опроса «РИА Новости». Хранить средства в рублях предпочитают и пользователи услуг ВТБ, банка «Зенит» и «МТС банка».
В ряде банков процент сбережений в рублях ниже 90%, и все же рублевые вклады отчетливо преобладают. Так, например, в банке «Санкт-Петербург» этот процент составляет 85,5%, в банке «Открытие» – 85%, в «Новикомбанке» – 66,5%.
Такие предпочтения вполне объяснимы, считает руководитель бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева. По ее словам, «массовый сегмент предпочитает рубли РФ», поскольку большинство расчетов на территории России ведется в рублях. Зарплату население тоже получает, как правило, в отечественной валюте.
«Если клиент переводит средства в иностранную валюту, то затем, чтобы осуществить сделку, необходимо проводить повторную конвертацию», – объясняет Матвеева.
С ней согласен директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков, который связывает снижение интереса к валютным вкладам с «ограниченным использованием валюты в повседневных целях, в отличие от рублей».
Вторая причина пониженного интереса к валютным сбережениям, по его мнению, – меньший размер процентной ставки по таким вкладам.
Проводившие опрос исследователи отдельно отметили, что премиальный сегмент клиентов банков все же продолжает диверсифицировать свои сбережения и не теряет интерес к валюте.
В подтверждение этого наблюдения аналитики приводят такие цифры по премиальным клиентам:
- в банке «Зенит» соотношение их рублевых и валютных вкладов 70% к 30%,
- в «МТС банке» – 80% к 20%.
Интересно посмотреть также на данные банка «Санкт-Петербург». Среди премиального сегмента клиентов тут 71% держат деньги в рублях, 11% – в валюте, 18% – и в рублях, и в валюте. Для сравнения: в этом же банке в массовом сегменте 85,5% клиентов хранят средства в рублях, 5,5% – в рублях и валюте, 9% – только в валюте.
Говоря о валютных вкладах, банки чаще всего имеют в виду долларовные. В банке ПСБ на эту валюту приходится 56% не рублевых сбережений, в «Открытии» – 41,9%. Интерес к евро заметно ниже (в ПСБ – 42%, в «Открытии» – и вовсе 6,1%).
На английские фунты, китайские юани, австралийские доллары приходится 2% валютных счетов в ПСБ. В «Открытии» – еще меньше (лишь 1% в фунтах, швейцарских франках, иенах, китайских юанях и других оригинальных валютах).
Таким образом, можно говорить о том, что идет постепенное снижение интереса населения к сбережениям валюте: большинству комфортно хранить деньги в рублях, чтобы не усложнять себе использование средств при повседневных транзакциях.
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Фото на обложке: Dmitry Sidorov / Pexels
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