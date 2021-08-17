Российских разработчиков попросили скорее адаптировать ПО под отечественные процессоры

Минпромторг попросил российских разработчиков программного обеспечения ускорить адаптацию отечественного софта под процессоры «Эльбрус» и «Байкал». Участники рынка заявляют, что это бессмысленно, так как компьютеров на отечественных компонентах слишком мало.

Заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров сообщил, что по базовому набору софта совместимые решения уже имеются, либо уже ведется разработка таких решений, пишет «Коммерсантъ».

При этом для ряда важных, повсеместно используемых программ адаптация не ведется и не планируется. Речь идет о таком ПО, как IFCPlugin, 1С, «Консультант+», «Компас 3Д», «Р7-Офис», Arenadata — крайне востребованных решениях, отметил Бочаров.

Власти при этом обещают, что уже к 2023 году не менее 70% закупаемой государством техники будет на российских процессорах.

Хотя пока ведомствам и госкомпаниям необязательно использовать именно российские решения, но с 2022 года в соответствии с поправками к постановлению правительства №719 уже необходимо будет закупать компьютеры и серверы с российскими процессорами.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, процесс адаптации российского софта под «Эльбрусы» и «Байкалы» замедляется в том числе из-за рисков малых объемов закупки госсектором оборудования на российских процессорах.

Раньше, по его словам, этот фактор был связан только с тем, как будут сформированы бюджеты ведомств, теперь же появились риски невозможности поставки процессоров в срок из-за проблем мирового дефицита мощностей на производствах.

В МЦСТ, где разрабатываются «байкалы» и «эльбрусы», признают то, что задача адаптации является ресурсоемкой, и под неё отсутствуют отдельные субсидии. При этом сами разработчики ПО «не всегда готовы вкладываться». В результате они занимаются адаптацией «не очень активно».

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Фото: Preechar Bowonkitwanchai / Shutterstock