Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

«Эльдорадо» приглашает стартапы и команды на онлайн-хакатон «ЭльдоCode»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 18 по 25 июня состоится онлайн-хакатон в сфере ритейла «ЭльдоCode». Принять участие могут компании, команды и отдельные специалисты. Победители разделят 900 тыс. рублей и смогут запустить пилот с «М.Видео-Эльдорадо». Заявки принимаются до 17 июня.

«Эльдорадо» приглашает стартапы и команды на онлайн-хакатон «ЭльдоCode»

Сотрудники компании предложили около 300 идей, из которых три стали треками хакатона:

  1. Цифровой опыт консультаций в розничном магазине. Участники должны разработать решение, с помощью которого консультант может отправить клиенту список товаров со своей визиткой после консультации.
  2. Мобильный трекер, который отслеживает выполнение плана продаж. Командам предстоит создать инструмент для оценки эффективности сотрудников.
  3. Цифровой помощник по актуализации ценников. Нужно представить решение, которое поможет автоматически следить за актуальностью ценников и наличием товаров на полках.

За первое место в каждом треке победители получат 200 тыс. рублей, а за второе — 100 тыс.

Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Фото на обложке: Igor Kardasov / Shutterstock

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Московский Политех проведет день открытых дверей магистерских программ
  2. 2 Идет регистрация на онлайн-хакатон в банковской сфере Innohack 2.0
  3. 3 В России запущен сервис для создания «страниц памяти» об умерших с доступом по QR-коду
  4. 4 Основанный россиянами стартап по биометрии ID R&D купили за $49 млн
  5. 5 COO «Ленты» Деффингер ушел из компании после 10 лет работы
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

02 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Казани

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

Все ВОЗМОЖНОСТИ