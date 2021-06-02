Евгения Хрисанфова
С 18 по 25 июня состоится онлайн-хакатон в сфере ритейла «ЭльдоCode». Принять участие могут компании, команды и отдельные специалисты. Победители разделят 900 тыс. рублей и смогут запустить пилот с «М.Видео-Эльдорадо». Заявки принимаются до 17 июня.
«Эльдорадо» приглашает стартапы и команды на онлайн-хакатон «ЭльдоCode»Евгения Хрисанфова
Сотрудники компании предложили около 300 идей, из которых три стали треками хакатона:
- Цифровой опыт консультаций в розничном магазине. Участники должны разработать решение, с помощью которого консультант может отправить клиенту список товаров со своей визиткой после консультации.
- Мобильный трекер, который отслеживает выполнение плана продаж. Командам предстоит создать инструмент для оценки эффективности сотрудников.
- Цифровой помощник по актуализации ценников. Нужно представить решение, которое поможет автоматически следить за актуальностью ценников и наличием товаров на полках.
За первое место в каждом треке победители получат 200 тыс. рублей, а за второе — 100 тыс.
Подробности и регистрация доступны по ссылке.
Фото на обложке: Igor Kardasov / Shutterstock
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