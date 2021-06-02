С 18 по 25 июня состоится онлайн-хакатон в сфере ритейла «ЭльдоCode». Принять участие могут компании, команды и отдельные специалисты. Победители разделят 900 тыс. рублей и смогут запустить пилот с «М.Видео-Эльдорадо». Заявки принимаются до 17 июня.

«Эльдорадо» приглашает стартапы и команды на онлайн-хакатон «ЭльдоCode»