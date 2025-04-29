«М.Видео-Эльдорадо» регистрирует бренды «М.Рубль» и «М.Рубли» для финтех-услуг
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Заявки поданы по 35 и 36 классу МКТУ, что позволяет использовать эти бренды для оказания финансовых услуг.
В пресс-службе изданию подтвердили, что регистрация знака связана с потенциальным запуском соответствующих продуктов.
Фото на обложке: скриншот Роспатента
«"М.Видео-Эльдорадо" активно развивает собственные финтех-продукты. Мы регистрируем новый товарный знак "М.Рубль" для возможного использования при запуске новых финтех-сервисов», — пояснили в компании.
Регистрация нового бренда вписывается в обновленную стратегию компании, представленную в начале апреля 2025 года. На фоне снижения спроса на бытовую технику и электронику ритейлер сделал ставку на сервисные услуги, подписки и программу лояльности. В компании ожидают восстановления спроса во второй половине 2025 года и инвестируют 30 млрд рублей в развитие бизнеса. Подробности о новых финтех-сервисах могут быть раскрыты уже в третьем квартале.
Услуга «Рубли за отзыв» существует на Wildberries, но фактически речь идет о баллах, которые можно потратить за покупки. Они начисляются за отзывы на определенные товары.
Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM
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