«М.Видео-Эльдорадо» собирается выйти на рынки стран СНГ
«М.Видео-Эльдорадо» собрался выйти на рынки стран СНГ, а также вместе с партнерами из Китая и Белоруссии запустить производство крупной и мелкой бытовой техники под собственными торговыми марками. Эти цели компания представила инвесторам в рамках обновленной стратегии развития на 2025 — 2027 годы. На ее реализацию до конца первого полугодия 2025 года инвесторы выделят 30 млрд рублей, сообщил ритейлер.
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«М.Видео-Эльдорадо» также будет закрывать убыточные магазины (сейчас у сети 1245 точек в России) и открывать магазины компактного формата. Часть магазинов превратят в шоурумы.
В мае 2025 года «М.Видео-Эльдорадо» полностью обновит программу лояльности M.Club, рассказал гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ. Поменяются механики начисления и списания бонусов — так ритейлер надеется повысить вовлеченность и активность покупателей.
Также ритейлер продолжит развивать свой сервис ремонта техники «М.Мастер» по доставке, установке, ремонту и обслуживанию техники. Кроме того, ритейлер намерен увеличить продажи восстановленных гаджетов за счет развития программы выкупа старой техники.
- В конце января источники «Ведомостей» и «Коммерсанта» сообщали, что владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже сети. По словам собеседников, возможным покупателем мог стать «Промсвязьбанк». В «М.Видео-Эльдорадо» тогда заявили, что не комментируют слухи.
- Зимой компания сменила гендиректора — Либ занял эту должность вместо Билана Ужахова, который возглавлял группу с 2022 года.
- В марте «М.Видео-Эльдорадо» объявила о докапитализации компании на 30 млрд рублей в 2025 году. Новые акционеры, имена которых не раскрывались, внесли в капитал 11,5 млрд рублей.
Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM
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