40% девелоперов не рассчитывают получить прибыль в 2026 году — Минстрой называет ситуацию в отрасли «непростой»

В Сочи завершился седьмой форум недвижимости «Движение», собравший больше 5 тыс. участников. Главной темой обсуждения в 2026 году стало снижение спроса на жильё: часть уже введённых в эксплуатацию квартир остаётся непроданной. Девелоперы также заявили о росте финансовой нагрузки и фактическом отсутствии новых сильных игроков на рынке.

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Прибыльность девелоперского бизнеса оказалась под вопросом

Ключевой темой обсуждения стала прибыльность отрасли в ближайшие годы. По словам участников рынка, многие компании больше не могут рассчитывать на финансовые результаты, которые были нормой ещё несколько лет назад. По словам CEO компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, 40% девелоперов в России не рассчитывают получить прибыль в 2026 году.

Остальные игроки рынка могут достичь положительных показателей — но лишь за счёт проектов, запущенных в более благоприятные для рынка годы. Как отметил руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, прибыль, которую девелоперы могут показать в 2026 году, во многом сформирована за счёт «задела» прошлых периодов.

Участники дискуссии отметили, что прогнозировать финансовый результат становится всё сложнее по ряду причин:

дорогие банковские кредиты;

снижение продаж;

роста финансовой нагрузки на проекты.

До 20% себестоимости квартир — это банковские расходы

Одной из главных тем дискуссии также стала стоимость проектного финансирования. По словам участников рынка, значительная часть расходов девелоперов сегодня связана не со строительством проектов, а с обслуживанием финансовых обязательств перед банками.

«Мы сегодня видим, что в стоимости квартир всех застройщиков 20% составляют финансовые услуги. [Еще] плюс-минус 20% — это так называемые “навесы”, которые необходимо реализовать в процессе реализации проекта. То есть примерно 50% себестоимости здания», — отметил руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Участники обсуждения неоднократно возвращались к теме дорогого проектного финансирования. Девелоперы подчеркивают: необходимо пересмотреть действующие механизмы работы с банковскими кредитами и эскроу-счетами*Эскроу-счёт — банковский счёт, на который покупатель перечисляет деньги за квартиру. Застройщик получает доступ к этим средствам только после выполнения условий договора, а также изменить условия финансирования проектов на разных этапах строительства.

Минстрой допустил возвращение к вопросу раскрытия эскроу-счетов

Для снижения затрат на проектное финансирование девелоперы вновь предложили разрешить поэтапное раскрытие средств со счетов эскроу. Застройщик сможет получать часть денег покупателей ещё во время строительства — например, после завершения определённых этапов работ, что снизит финансовую нагрузку на проекты.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин напомнил, что власти уже неоднократно обсуждали эту инициативу с Банком России. Как уточнили в регуляторе, средства на эскроу-счетах учитываются при расчёте банковских нормативов. Отказ от действующей модели может привести к удорожанию проектного финансирования на старте проектов из-за роста рисков для банков.

Тем не менее, по словам замминистра, вопрос нельзя считать закрытым.

«Я думаю, что в том или ином виде к вопросу [раскрытия эскроу-счетов] точно нужно будет подойти, особенно в текущей ситуации», — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Он также отметил, что за последние годы банки заработали на проектном финансировании и эскроу-счетах больше, чем девелоперы.

Одна из главных проблем рынка — отсутствие продаж

Основной задачей для девелоперов участники форума назвали восстановление спроса на жильё. По словам руководителя ГК «Страна Девелопмент» Александра Гайдукова, отрасли прежде всего необходимо обеспечить спрос на уже построенное жильё, так как обсуждение мер поддержки не имеет смысла без решения вопроса со спросом.

«На сегодняшний день мы строим квартиры, которые не покупают на 100%. И просить деньги у государства, чтобы оно профинансировало субсидии, бессмысленно», — подчеркнул Александр Гайдуков.

На фоне падения спроса участники форума отметили фактические отсутствие новых, сильных игроков в отрасль. По их словам, рынок всё реже пополняется крупными девелоперскими компаниями, а конкуренция всё больше сосредотачивается между действующими участниками рынка.

«Новых, хороших, сильных девелоперов, за последние два года почти не появилось. [...] Отрасль как будто замораживается потихонечку», — заявил CEO компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

В Минстрое подтвердили наличие проблем в строительной отрасли

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что ситуация на рынке жилья остаётся непростой. По его словам, отрасль пока сохраняет устойчивость благодаря мерам поддержки, работе регионов и действиям самих застройщиков, однако Минстрой уже видит риски снижения объёмов будущего строительства.

«Видим ли мы риски в объемах будущих вводов и снижения предложения? Да, мы видим, это зафиксировано, у нас немного снизились новые разрешения. Их могло бы быть намного больше», — отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Ведомство, по словам замминистра, регулярно проводит совещания с банками и следит за финансовым состоянием девелоперов. В случае возникновения проблем власти готовы подключаться к их решению, чтобы защитить покупателей жилья в строящихся проектах.

Власти призвали девелоперов думать в первую очередь о людях

Представители федеральных властей призвали застройщиков адаптироваться к новым условиям рынка и сосредоточиться на качестве проектов.

Заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин напомнил, что главной целью работы отрасли остаются люди, которым предстоит жить в построенных домах.

«Каждый [застройщик], реализуя свой проект, должен помнить, что в этих проектах людям жить десятилетия, создавать семьи, растить детей. И осознание того, что человек — это главное, что человек — в центре, всегда должно быть с вами», — подчеркнул Максим Орешкин.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, в свою очередь, заявил, что часть девелоперов продолжает работать по подходам, сформированным в прежних рыночных условиях. По его мнению, текущая ситуация требует пересмотра бизнес-моделей и более гибкой адаптации к новым реалиям рынка.