Самозанятым и ИП ограничат работу с одним заказчиком на цифровых платформах — правила начнут действовать с октября

С 1 октября 2026 года самозанятым и ИП ограничат работу с одним заказчиком через цифровые платформы, сообщил Forbes. Если сотрудничество продолжается более полугода подряд, исполнитель не сможет уделять одному клиенту свыше 60 часов в месяц. Ограничение касается только времени работы с одной компанией.

Платформы начнут контролировать продолжительность сотрудничества ИП и самозанятых с компаниями

Новые нормы распространяются на сервисы, через которые компании привлекают исполнителей для выполнения отдельных работ или оказания услуг. Именно операторы платформ должны будут отслеживать продолжительность взаимодействия между заказчиком и исполнителем.

При этом самозанятый или ИП сможет одновременно выполнять заказы для любого количества других компаний.

Постановление вступит в силу одновременно с законом «О платформенной экономике» — с 1 октября 2026 года. Предполагается, что новые правила будут действовать до октября 2032 года.

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Новые требования распространяются на широкий круг отраслей. Например:

строительство,

логистика,

складские услуги,

транспорт,

розничная и оптовая торговля,

общественное питание.

Новые требования помогут сократить долю подмены трудовых отношений

По словам экспертов, на которых ссылается Forbes, постановление должно помочь разграничить действительно независимую платформенную занятость и ситуации, когда гражданско-правовые договоры используют вместо оформления трудовых отношений.

В Минэкономразвития пояснили изданию, что бизнесу не запрещают сотрудничать с самозанятыми. Компании по-прежнему смогут привлекать исполнителей для отдельных проектов и задач. Ограничения предназначены для случаев, когда один и тот же человек фактически работает как штатный сотрудник: регулярно выполняет обязанности для одного заказчика, подчиняется установленному графику и использует предоставленные компанией ресурсы.

Механизм позволит снизить риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами, сохранив при этом гибкость платформенной занятости для бизнеса и исполнителей.

Контекст

В марте 2026 года Минэкономразвития предложило обязать цифровые платформы временно ограничивать сотрудничество компаний с самозанятыми при признаках скрытых трудовых отношений. Однако тогда ведомство предлагало более мягкие ограничения — исполнитель мог работать с одним заказчиком не более шести месяцев и до 160 часов в месяц. После двухмесячного перерыва сотрудничество можно было возобновить.

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Представители рынка предупреждали, что новые правила могут затронуть добросовестных исполнителей, которые долго работают с одним заказчиком, например в ИТ и консалтинге.