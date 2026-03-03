Больничный для самозанятых: правила взносов и размеры выплат в 2026 году

С 2026 года самозанятые получили доступ к оплачиваемым больничным. Однако есть нюансы: нужно уплачивать взносы и участвовать в страховании в течение полугода. Редакция Russian Business узнала у экспертов, кто может присоединиться к программе, какие страховые пакеты доступны налогоплательщикам и по какой формуле можно рассчитать выплату.

Как раньше работала система и что изменилось для самозанятых в 2026 году

Михаил Меркулов, кандидат юридических наук, директор практики организационного развития «КСК ГРУПП», пояснил работу № 456-ФЗ «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» и рассказал о предпосылках его появления.

Изначально налог на профессиональный доход (НПД) появился, чтобы вывести из «серой» зоны массу работников, не уплачивающих налоги. Работников, которые попадают под НПД, называют самозанятыми. По состоянию на 30.11.2025, по данным ИФНС, количество плательщиков НПД достигло 15,1 млн чел.

На старте законодатель предполагал, что самозанятые действуют как независимые участники рынка и берут все риски на себя. В такой конструкции государство не предусматривало для них стандартных социальных гарантий: вопросы временной нетрудоспособности или снижения дохода самозанятый решал самостоятельно. Однако по мере роста числа зарегистрированных плательщиков подход начал меняться.

Сейчас законопроект предусматривает не только легализацию доходов плательщиков НПД, но и вовлечение их в систему социального страхования. Закон № 456-ФЗ предусматривает получение больничных самозанятыми в обмен на добровольные взносы в Социальный фонд России (СФР).

Как работает добровольное страхование для самозанятых

Кто может застраховаться

Анна Скорова, ведущий юрист юридической фирмы INTELLECT, рассказала подробнее об условиях работы закона. Застраховаться могут и физические лица (самозанятые), и индивидуальные предприниматели.

Могут ли отказать в страховании

Условий для отказа нет. Однако важно понимать, что в экспериментальном режиме самозанятым важно без перерыва уплачивать взносы не менее шести месяцев.

Сколько стоит больничный для самозанятых

Предусмотрены две суммы страхования: 35 000 рублей и 50 000 рублей. Размер взносов составляет 3,84% в месяц от суммы пакета:

35 000 рублей. Размер взносов — 1344 рубля в месяц, или 16 128 рублей в год

50 000 рублей. Размер взносов — 1920 рублей в месяц, или 23 040 рублей в год.

Можно уплачивать каждый месяц или перечислить сумму сразу на год вперёд.

Как рассчитываются выплаты для самозанятого

На расчёт влияет два фактора:

Продолжительность участия в программе . От 6 до 12 месяцев — 70% от страховой суммы, более 12 месяцев — 100% от страховой суммы.

. От 6 до 12 месяцев — 70% от страховой суммы, более 12 месяцев — 100% от страховой суммы. Общий страховой стаж. Сколько лет страхового стажа накоплено за жизнь. Если его срок до 5 лет — 60% от расчётной суммы, 5–8 лет — 80%, более 8 лет — 100%.

Формула расчёта

Размер пособия = Страховая сумма × Коэффициент уплаты × Коэффициент стажа

Например, самозанятый выбрал сумму 50 000 рублей. Он уплачивал взносы 8 месяцев, а его общий страховой стаж составляет 6 лет. Больничный длился 12 дней из 30 календарных.

Шаг 1: Коэффициент по сроку уплаты

8 месяцев — срок, который попадает в диапазон от 6 до 12 месяцев. Значит, к расчётам применим коэффициент 0,7 (70%).

50 000 × 0,7 = 35 000 рублей. Это расчётная сумма за месяц до учёта стажа.

Шаг 2: Коэффициент страхового стажа

Срок 6 лет. Попадает в диапазон от 5 до 8 лет. Поэтому применяется коэффициент 0,8 (80%).

35 000 × 0,8 = 28 000 рублей. Это размер пособия за полный месяц больничного.

Шаг 3: Выплата за 12 дней болезни

В месяце — 30 календарных дней.

28 000 / 30 = 933 рубля в день 933 × 12 = 11 196 рублей получит самозанятый за 12 дней больничного

Когда перечислят деньги

Выплата пособия осуществляется в течение 10 рабочих дней после закрытия больничного.

Яна Мататова, бизнес-юрист, акцентирует внимание на важной детали, касающейся выплат. В некоторых случаях пособие по больничному могут не назначить. Это происходит, если болезнь или травма возникли из-за умышленного вреда своему здоровью, попытки самоубийства или стали следствием преступления, которое установил суд.

В каких случаях участие прекращается

Социальный фонд может прекратить участие самозанятого в четырёх случаях:

Пропущен или не полностью внесён ежемесячный взнос. Неуплата автоматически заканчивает правоотношения с первого числа следующего месяца. Самозанятый подал заявление на отмену страхования. Плательщик НПД может самостоятельно прекратить участие. Для этого нужно написать заявление об отказе в СФР через приложение «Мой налог» или Госуслуги. Прекращён режим НПД. Утрата статуса самозанятым автоматически вычёркивает его из программы. Смерть участника.

Пошаговая инструкция: как получить больничный самозанятому

Шаг 1. Подключиться к добровольному страхованию

Это можно сделать через СФР, в приложении «Мой налог», Госуслуги или лично в территориальном отделении СФР, выбрать страховой пакет и начать уплачивать взносы.

Шаг 2. Уплачивать взносы не менее 6 месяцев

Чтобы получить право на больничный, нужно соблюдать срок и делать постоянные отчисления в СФР не менее шести месяцев подряд.

Однако даже оплата авансом не даёт возможность автоматически рассчитывать на компенсацию при болезни — нужно участвовать в программе минимум шесть месяцев.

Шаг 3. Заболели — оформить больничный

В случае болезни нужно обратиться к врачу и оформить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Без него выплаты запрещены.

Шаг 4. Дождаться закрытия больничного

Когда ЭЛН закроют, медицинская организация автоматически передаст сведения в СФР.

Шаг 5. Получить деньги

СФР перечисляет пособие на банковскую карту, привязанную к Госуслугам.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) Есть ли риски ужесточения требований после завершения экспериментов? По мнению Михаила Меркулова, кандидата юридических наук, директора практики организационного развития КСК ГРУПП, вероятность корректировки модели после 2028 года нельзя исключать. Если эксперимент признают успешным, законодатель может рассмотреть возможность сделать страхование обязательным для самозанятых. Однако об изменениях можно будет судить лишь после того, как узнают результаты эксперимента. Эксперт добавляет, что дополнительным фактором в пользу обязательности страхования является дефицит бюджета Социального фонда России. Он связан с демографическим спадом и сокращением числа плательщиков страховых взносов. В долгосрочных прогнозах правительства дефицит СФР заложен до 2042 года. Что выбрать: переход на ИП или статус самозанятого ради социальных гарантий? Однозначного ответа нет — выбор зависит от целей, дохода и отношения к рискам. По сравнению с режимом НПД индивидуальный предприниматель получает более широкий пакет защиты: обязательные взносы формируют пенсионные права, дают право на больничные и выплаты по беременности и родам. Но взносы фиксированные и платятся независимо от дохода — в 2026 году это 57 390 руб. плюс 1% с дохода свыше 300 000 руб. НПД — более гибкий режим с низкой налоговой нагрузкой. Социальные гарантии появляются только при добровольном страховании, и то лишь на случай болезни. Эксперты сходятся в одном: переходить на ИП исключительно ради «социального больничного» часто экономически невыгодно. В некоторых случаях рациональнее либо подключить добровольное страхование, либо оформить ДМС — если приоритетом является медицинский сервис, а не компенсация дохода. Может ли окупиться страховка самозанятого? Единого ответа нет — всё зависит от индивидуальной ситуации. Добровольные взносы не возвращаются, если страховой случай не наступил. В этом смысле платежи работают как защита от риска, а не как способ получить гарантированную выгоду. Если же самозанятый действительно уходит на больничный, особенно на несколько недель, сумма компенсации может превысить годовой объём перечисленных взносов. При длительном участии в программе и большом страховом стаже выплата за месяц способна достигать 35 000 или 50 000 рублей — это значительно больше, чем сумма ежегодных платежей. По сути, вопрос «окупаемости» — это оценка личных рисков. Тем, у кого нет финансовой подушки и чья деятельность напрямую зависит от здоровья, такой механизм может быть полезен. Для тех, кто редко сталкивается с болезнями или имеет стабильный дополнительный доход, программа скорее выполняет роль страховочного инструмента, чем источника экономической выгоды.

Что делать, если самозанятый уже уплачивал ранее добровольные взносы? По словам Михаила Меркулова, директора практики организационного развития КСК ГРУПП, главное условие сохранения права на больничный — регулярные платежи без пауз. Если самозанятый исправно перечислял взносы не менее шести месяцев подряд, он сможет рассчитывать на выплату при болезни. Если же были перерывы или платежи поступали с нарушением сроков, участие в программе фактически обнуляется. В таком случае придётся снова подключаться к системе и заново выдерживать минимальный период накопления. Тем, кто не хочет зависеть от этих условий, эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты — например, оформить полис добровольного медицинского страхования. Иначе говоря, всё держится на дисциплине платежей: именно регулярность взносов позволяет сохранить право на компенсацию.