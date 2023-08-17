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В России запустили венчурный фонд для поддержки стартапов в области электродвижения

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России запустили венчурный фонд для поддержки стартапов в области электродвижения. Срок его деятельности составит 9 лет, а объем самого фонда – 3 млрд рублей.

В России запустили венчурный фонд для поддержки стартапов в области электродвижения

«ТехноСпарк» и фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы запустили венчурный фонд, рассказал представитель Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

«В рамках фонда фондов на рубль наших денег мы привлекаем несколько рублей внешних. Работа фонда рассчитана на 5-10 лет», – отметил директор по обеспечению технологического суверенитета платформы Национальной технологической инициативы Дионис Гордин. 

Объем фонда составит 3 млрд рублей, срок его действия – 9 лет. Фонд инвестирует в стартапы, разрабатывающие аккумуляторы, системы накопления энергии, а также технологии металл-ионных ячеек и производства объектов инфраструктуры электродвижения.

Фото на обложке: Rigel Tapangan / Shutterstock

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