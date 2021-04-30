Без руля и педалей: студенты разработали для Suzuki электросуперкар

Учащиеся Европейского института дизайна в итальянском Турине разработали концепт-кар Misano специально для Suzuki. У электросуперкара, по внешнему виду схожего с мотоциклом, нет руля и педалей, отметили в Carscoops.
Вместо привычных средств управления – установленные на ручках автомобиля контроллеры акселератора и тормоза. Необычна и посадочная схема: пассажирское кресло одно, расположенное за водительским сиденьем. Обтекаемое ветровое стекло и дверь с прозрачной панелью придает электрокару сходство с мотоциклом.
Carscoops / Youtube.com
Родстер полностью оснащен электрической силовой установкой, сообщили в Carscoops, добавив, что в серийное производство автомобиль не выйдет.
Студенты – разработчики концепт-кара / Carscoops.com
Название Misano – в честь международного автодрома Мизано, расположенного неподалеку от итальянского Римини.
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