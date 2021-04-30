Учащиеся Европейского института дизайна в итальянском Турине разработали концепт-кар Misano специально для Suzuki. У электросуперкара, по внешнему виду схожего с мотоциклом, нет руля и педалей, отметили в Carscoops.

Без руля и педалей: студенты разработали для Suzuki электросуперкар