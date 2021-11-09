Утилизационный сбор на импортные электромобили предложили увеличить в 9 раз

В России могут увеличить утилизационный сбор на ввозимые в страну электромобили. Для новых машин – в 9 раз, для подержанных – в 4 раза. Если предложение Минпромторга одобрят, то сбор повысится до 288 тысяч рублей и 488 тысяч рублей соответственно.

Информация о повышении утилизационного сбора на импортные электромобили содержится в постановлении Минпромторга России. В случае его одобрения, изменения вступят в силу с начала следующего года.

Предлагается повысить коэффициент утилизационного сбора для новых электромобилей с 1,63 до 14,4, то есть в 9 раз, или с 32 тысяч рублей до 288 тысяч рублей. Для подержанных машин старше трех лет – с 6,1 до 24,1, то есть в 4 раза, или с 122 тысяч рублей до 488 тысяч рублей.

Утилизационный сбор на электромобили, ввозимые для личного пользования, вырастет с 3,4 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей для новых машин, и с 5,2 тысяч рублей до 6,5 тысяч рублей для подержанных.

В Минпромторге заверили, что увеличение сбора не отразится на цене на электромобили российского производства. Также их инициатива не коснется физических лиц.

В 2021 году в России продали 845 электромобилей – на 118% больше, чем за весь 2020 год.

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