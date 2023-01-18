Российское подразделение Electrolux запустит производство под новым брендом Vard

Товарный знак Vard был зарегистрирован на ООО «Е.Кампани» 24 октября, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Ранее это ООО принадлежало Electrolux. В сентябре шведская группа продала российский бизнес местному менеджменту. С тех пор владельцем «Е.Кампани» является Павел Потапов, пост генерального директора занимает Алексей Беляков.

Беляков рассказал, что компания будет выпускать основной ряд бытовой техники, включая стиральные машины, варочные плиты, холодильники и т. д. В ближайшие два года компания намерена занять до 3% российского рынка, сообщил о планах Беляков.

Сам проект будет запущен за счет кредитования, а разработкой продукции займутся бывшие сотрудники российского подразделения Electrolux.

По словам Белякова, в будущем производство планируется расширить на российские и европейские предприятия. На начальном этапе работы будут вестись на китайских и турецких заводах.

«Ценовой сегмент электроники будет на уровне среднего, но в течение двух-трех лет планируется перейти в премиум-сегмент», — уточнил Беляков.

Компания также зарегистрировала домен vard.ru.

Один из источников издания на рынке выразил сомнения по поводу того, что Vard будет развиваться за счет заемных средств. По его словам, на запуск проекта, вероятно, направят капитал, который остался у шведского производителя в России. Такой шаг может привести к тому, что Electrolux получит обратно ООО «Е.Кампани» в случае возвращения на российский рынок.

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