Зарубежные производители техники начали запрещать параллельный импорт в Россию

Зарубежные производители бытовой техники начали ограничивать параллельный импорт в Россию, компании добавляют в договоры с партнерами из других стран пункт о запрете на реэкспорт. Кроме того, производители предпринимают меры, чтобы заблокировать размещение товаров на маркетплейсах. Одной из таких компаний является Electrolux Group.

Главный исполнительный директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли сообщил, что в сети на сегодняшний день продукция Electrolux уже «представлена в ограниченном объеме».

Как рассказал источник издания «Коммерсантъ» в еще одной крупной российской сети, у них товаров Electrolux еще с февраля 2022 года.

Кроме того, шведская компания пытается воспрепятствовать размещению своей продукции в том числе на маркетплейсах, говорит управляющий директор департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин. Он добавил, что параллельного импорта своих товаров пытается избежать Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta).

Источник издания на рынке ритейлеров бытовой техники пояснил, что западные производители при заключении контрактов на поставки в других странах прописывают запрет на реэкспорт продукции в Россию. Такая практика началась в 2022 году, некоторые бренды назначали штрафы партнерам-нарушителям.

Осенью 2022 года шведская Electrolux Group продала российский бизнес местному менеджменту, компания покинула российский рынок с убытком в $32,7 млн.

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