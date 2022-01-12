Против электронных паспортов выступают 37% россиян — опрос

Заменить бумажный паспорт на электронный аналог готов лишь 1 из 4 россиян, выяснилось в ходе опроса сервиса поиска работы SuperJob. За последние несколько месяцев резко возросло число противников цифровизации любых документов. Аналитики полагают, что это произошло из-за последствий общественной дискуссии по поводу применения QR-кодов.

По мнению 38% россиян, личные документы стоит перевести в электронный вид, но при этом нужно сохранить и их бумажный аналог. Опрошенные признают удобство цифровых носителей информации, но обеспокоены надежностью электронных баз данных.

Против электронных документов выступают 37% опрошенных. Они аргументируют свою позицию ненадежностью IT-систем и удобством бумажного формата для старшего поколения. Как показал опрос, число противников цифровизации личных документов по сравнению с августом 2021 года выросло на 8 п.п.

Лишь 14% россиян хотели бы, чтобы бумажные документы были полностью заменены электронными.

Сторонников бумажных паспортов больше всего среди россиян старше 35 лет (40%), а сторонников полного перехода на электронные документы — среди жителей РФ до 34 лет (19%).

Среди других документов, которе следовало бы оцифровать, чаще всего россияне называли полис ОМС (за это проголосовали 36% опрошенных), ИНН и СНИЛС (по 34%). По 27% респондентов считают необходимым сделать электронной медицинскую карту и водительское удостоверение, а каждый четвертый (25%) — свидетельство о рождении.

Опрос проводился в 350 населенных пунктах во всех округах России с 1 по 10 января 2022 года среди граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.

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