Российских производителей электроники обязали войти в мировой топ-5

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил обеспечить полную независимость России от зарубежной электроники к 2030 году. Отечественные компании к этому времени должны войти в пятерку лучших мировых производителей.

Заявление Дмитрий Чернышенко сделал 12 февраля на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектроники, передает РБК.

Он пояснил, что долгое время власти поддерживали в первую очередь электронику для оборонного сектора, а гражданский сегмент «отдали без борьбы» иностранным компаниям. И как результат, Россия отстает на несколько лет от мировых лидеров.

В числе других целей к 2030 году:

при производстве продукции они должны использовать отечественные компоненты;

экспорт российской продукции должен превышать объем продаж на внутреннем рынке;

в стране должны появиться собственные уникальные компетенции производства или технологические этапы в рамках мировой кооперации;

доля отечественной электронной промышленности в ВВП должна вырасти в три раза и др.

На конференции также выступал вице-премьер Юрий Борисов. Он, по словам источников РБК, связал необходимость активного импортозамещения гражданской продукции с тем, что постоянно звучат угрозы приостановки поставок той или иной техники. Недавно США сообщали, что рассматривают в числе возможных санкций запрет поставки бытовой техники в Россию.

Собеседники издания объяснили, что Юрий Борисов говорил о том, что действующие санкции запрещают России экспортировать лучшее оборудование для запуска конкурентоспособного производства микросхем. Поэтому стоит создать отдельную программу собственного электронного машиностроения.

Участники рынка сами должны найти способ, как достичь поставленных целей к 2030 году. Всю высокотехнологичную продукцию разделили на 19 направлений и создали столько же рабочих групп, которые должны определить необходимое и преграды для достижения независимости электроники.

Результаты работы планируют представить председателю правительства. По словам Дмитрия Чернышенко, возможно, по итогам создадут новый национальный проект развития электронной промышленности как способа концентрации усилий государства и бизнеса.

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