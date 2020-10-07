Минский сервис шеринга электросамокатов Eleven вышел на российский рынок

Минский сервис шеринга электросамокатов Eleven запустился в трех российских городах: Санкт-Петербурге, Краснодаре и Москве (территория Сколково). Об этом говорится в сообщении Eleven на официальной странице в Facebook .

Источник: страница Eleven в Facebook

Электросамокаты сервиса — Eleven Scooter — являются собственной разработкой компании. Они оснащены надувными колесами, широким рулем, двойными тормозами и сменной батареей. На одной зарядке можно проехать 60 км пути, говорится на сайте Eleven.

Сервис запустился в 2019 году в Беларуси и работает по бесстанционной модели (самокаты можно брать и оставлять почти в любом месте города, доступные для парковки зоны видны через приложение).

Rusbase запросил у Eleven подробности запуска в России.

Фото на обложке: страница Eleven в Facebook