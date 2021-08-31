Большинство россиян не проверяют надежность будущего работодателя — исследование

Почти 70% россиян, опрошенных рекрутинговым сервисом «Авито Работа», не проверяли своего потенциального работодателя на благонадежность, то есть не выясняли, что компания не банкрот, добросовестно платит налоги и не обманывает своих сотрудников, сообщается в пресс-релизе «Авито Работа».

Онлайн-опрос был проведен в августе среди 10 тысяч жителей России старше 18 лет.

Выяснилось, что всего 34% опрошенных мужчин склонны проверять работодателя, а респонденты-женщины делают это еще реже — всего в 30% случаев.

Для поиска информации о будущем месте работы кандидаты чаще (в 63% случаев) всего используют отзывы бывших сотрудников в интернете и социальных сетях. Более половины соискателей (56%) проверяют, как долго существует компания.

44% респондентов рассказали, что общаются с сотрудниками компании лично или через знакомых перед тем, как устроиться на работу. Треть участников опроса (33%) проверяет «черные списки» работодателей, причем чаще других это делают жители городов-миллионников — 45% опрошенных.

Каждый второй россиянин, по данным «Авито Работа», не просто не хочет проверять благонадежность работодателя — 51% опрошенных даже не знают о самостоятельной проверке информации о работодателе с помощью открытых источников.

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