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Российские работодатели сократили льготы сотрудникам в два раза за последние 20 лет — исследование

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

За последние 20 лет российские работодатели сократили социальные гарантии и льготы для своих сотрудников, выяснилось в ходе исследования Высшей школы экономики и Института социологии РАН. С 2000 года доля работников, у которых есть доступ к корпоративной медицине, питанию и транспорту, сократилась почти в два раза. По мнению экспертов, с распространением удаленной занятости эта тенденция может усилиться.

Российские работодатели сократили льготы сотрудникам в два раза за последние 20 лет — исследование

На рынке труда в России существует две категории социальных гарантий и льгот. Обязательными для работодателя являются записанные в Трудовом кодексе. Вторая категория — те льготы, которые он предоставляет по своей инициативе.

Объем обязательных гарантий и льгот для работников с 2000 года мало изменился, хотя сложности с их получением по-прежнему сохраняются, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование Высшей школы экономики и Института социологии РАН, проведенное по данным российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭПЗН) Высшей школы экономики за 2000-2018 годы.

Так, по данным РМЭПЗН, каждый седьмой занятый сталкивается с отказом оплатить больничный лист или отпуск, каждый четвертый — отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком.

В тоже время объем добровольных льгот за это время сократился в несколько раз. По данным авторов доклада, доля работников, которым оплачивались путевки в санатории или дома отдыха, снизилась с 44,2% до 15,8%, а тех, кому доступна корпоративная медицинская страховка,— с 37,7% до 16,6%. Доля тех, у кого есть право на дотации на транспорт снизилась с 14,4% до 8,1%.

Более всего сократилась доля работников с правом взять льготный кредит на ремонт или строительство (с 14% до 2,5%) и тех, чьим детям предоставляют или оплачивают место в детском саду (с 13,5% до 3,1%). Менее всего снизилась доля имеющих право на бесплатное или льготное питание (с 14,9% до 9,5%).

Исследование показало, что на фоне общего сокращения льгот от работодателя неизменным остался только доступ работников к корпоративному обучению. В настоящее время учиться за счет предприятия могут 20-25% работников. При этом зачастую переобучение доступнее женщинам, чем мужчинам, особенно в образовании и здравоохранении, где существуют требования к повышению профессиональной квалификации.

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Фото на обложке: Anel Alijagic / Shutterstock

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