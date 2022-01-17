Россиянам рассказали, как можно увеличить собственный трудовой стаж

Россияне смогут увеличить трудовой стаж при наличии неучтенных периодах трудовой деятельности, например, из-за невыплаты работодателем взносов в Пенсионный фонд России.
Работодатели могут не отчислять взносы за своего сотрудника как намеренно, так и ненамеренно во время отсутствия в стране фонда, сообщил РБК.
В этом случае подтверждением стажа могут служить трудовые книжки, трудовые договора, выписки из приказов, ведомости на выдачу зарплаты.
Стаж учитывается и в случае, когда человек работал по гражданско-правовому договору. Многие наниматели, по словам юристов, не передают данные в Пенсионный фонд, уклоняясь от уплаты налогов за сотрудника и уплаты страховых взносов.
Индивидуальные предприниматели также могут учесть стаж для назначения пенсии. Периоды ИП подтверждаются свидетельством об уплате этого налога и иными документами, выданными территориальными налоговыми органами в установленном порядке.
Россияне иногда задаются вопросом, можно ли засчитывать в качестве трудового стажа учебу в вузе. По словам юристов, граждане, которые учились до 2022 года, имеют на это права. Сейчас студенты могут зачесть в трудовой стаж прохождение практики, если со студентом на это время заключался трудовой договор.
Бывшие заключенные также могут подтвердить свой трудовой стаж, если в местах лишения свободы они привлекались к оплачиваемому труду.
Документы о неучтенном трудовом стаже в фонд можно подать с помощью портала госуслуг. Услуга называется «корректировка индивидуального лицевого счета в ПФР».
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