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В Госдуме предложили предупреждать в рекламе энергетиков о вреде чрезмерного употребления

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Комитет Госдумы по экономической политике подготовил законопроект, который предлагает размещать в рекламе энергетических напитков предупреждение о вреде их чрезмерного употребления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Максима Топилина.

В Госдуме предложили предупреждать в рекламе энергетиков о вреде чрезмерного употребления
  1. Новости

Длительность предупреждения в рекламе на радио должна составлять от трех секунд, в теле-, кино- и видеорекламе — не менее пяти секунд, следует из документа. Предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра или 7% рекламной площади (пространства).

Топилин пояснил, что законопроект разработан по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина и уже направлен ему на ознакомление. В Госдуму документ будет внесен в ближайшее время. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября.

  • 3 февраля депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Его авторы считают, что пивоваренные компании используют рекламу таких напитков для продвижения своей алкогольной продукции. «Нужно исключить рекламу, которая на самом деле является плохо скрытой пропагандой употребления алкоголя», — заявил глава партии Сергей Миронов.

Фото на обложке: thom masat / Unsplash

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