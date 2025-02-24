Комитет Госдумы по экономической политике подготовил законопроект, который предлагает размещать в рекламе энергетических напитков предупреждение о вреде их чрезмерного употребления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Максима Топилина.

В Госдуме предложили предупреждать в рекламе энергетиков о вреде чрезмерного употребления

https://rb.ru/news/energy-drinks-advertisement/

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