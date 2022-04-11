В России появятся инженерные школы на базе вузов

В России будут созданы инженерные школы на базе вузов. Их создание анонсировали в правительстве. Школы будут работать в партнерстве с крупнейшими отечественными компаниями, а их воспитанники нивелируют дефицит недостающих экономике кадров.

О запуске федерального проекта по созданию инженерных школ при вузах в регионах России рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте правительства РФ.

«Молодые специалисты должны перенимать знания и умения по обслуживанию сложных систем у профессионалов высочайшего класса», – отметил Мишустин.

В школах будут преимущественно готовить кадры для нуждающихся отраслей экономики. Вице-премьер Чернышенко среди них назвал фармацевтику, микроэлектронику, генетику, агроинженерию.

На создание первых 30 школ федеральный бюджет потратит 36 млрд рублей в течение трех лет. Они будут строиться в партнерстве с крупнейшими компаниями России, такими как «Яндекс», РЖД, КамАЗ, «Ростех» и другими. Обучение будет частично проходить на производствах этих организаций.

По словам Мишустина, в условиях санкций России нужно в кратчайшие сроки достичь технологической независимости.

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