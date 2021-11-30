Российский стартап Eora стал победителем хакатона в Катаре и получил $350 тысяч

Российский стартап Eora, который разработал проект персонализированного аватара для компаний сферы e-commerce, стал победителем хакатона в Катаре и получил $350 тысяч. Наш проект признали лучшим в категории «Искусственный интеллект для электронной коммерции».

О победе Eora в хакатоне, который проводился в Катаре с 25 по 28 ноября, RB рассказал представитель компании.

Eora презентовала проект персонализированного аватара в Omniverse (платформа для совместной работы Nvidia) для крупных e-commerce компаний. Решение позволит предприятиям создавать интерактивный аватар, который включит в себя голосовых ассистентов, рекомендательные системы и технологии машинного зрения.

«В рамках презентации мы показали примеры работы нашей системы, а также собрали прототип и сняли промо-ролик. Создавая этот проект, мы хотели объединить основные направлений машинного обучения: компьютерное зрение, процессинг и обработку естественного языка и Data Science», – отметил CEO Eora Роман Доронин.

Со своим проектом Eora стала лучшей компаний в категории «Искусственный интеллект для электронной коммерции». Компания получила $350 тысяч на серверные мощности от Microsoft, доступ к инвестициям на сумму 75 тысяч катарских реалов (около 1,5 млн рублей) и другие бонусы от спонсоров. Ими выступили Microsoft, Vodafone, Катарский научно-технологический парк, QDB и Snoonu.

В хакатоне, который организовало стартап-сообщество Innovation Cafe, приняли участие 170 разработчиков из Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и других стран. Eora стал единственным проектом из России, принявшим участие в хакатоне.

Компания Eora основана в 2014 году Романом Дорониным. Стартап является резидентом особой экономической зоны «Иннополис». По данным Crunchbase, общий объем привлеченных Eora средств составляет $50 тысяч. Инвестиции были привлечены в 2018 году в seed-раунде.

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