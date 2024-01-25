Страны Персидского залива все чаще вкладываются в европейские стартапы — вот самые активные инвесторы

По данным Dealroom, в 2023 году эти страны вложили в европейские стартапы $3 млрд — около 5% всего финансирования в регионе. Показатель почти в 5 раз превышает вложения в 2018 году ($627 млн).

В последние годы страны Персидского залива — Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ — становятся все более привлекательными инвесторами для фаундеров из Европы.

Mubadala Capital

Штаб-квартира: Абу-Даби, ОАЭ.

Абу-Даби, ОАЭ. Последнее финансирование: в октябре прошлого года Mubadala Capital закрыла второй фонд с фокусом на Бразилию в размере $710 млн.

в октябре прошлого года Mubadala Capital закрыла второй фонд с фокусом на Бразилию в размере $710 млн. Количество сделок в Европе за последние два года: 13.

13. Заметные инвестиции: Klarna, TIER, Juni.

Mubadala Capital — дочерняя компания суверенного фонда Mubadala Investment Company, единственным акционером которого является правительство Абу-Даби.

Компания инвестирует в различные классы активов и географические регионы, в том числе посредством прямых инвестиций, венчурного капитала и альтернативных решений. Что касается венчурного капитала, Mubadala Capital вкладывается в компании на ранних стадиях по всему миру и во всех секторах, с особым фокусом на здравоохранение.

Aramco Ventures

Штаб-квартира: Дахран, Саудовская Аравия.

Дахран, Саудовская Аравия. Последнее финансирование: в 2022 году Aramco объявила о создании фонда устойчивого развития на сумму $1,5 млрд. Недавно нефтегазовая компания выделила еще $4 млрд для своего венчурного подразделения, в результате чего к 2027 году общий инвестиционный потенциал достигнет $7 млрд.

в 2022 году Aramco объявила о создании фонда устойчивого развития на сумму $1,5 млрд. Недавно нефтегазовая компания выделила еще $4 млрд для своего венчурного подразделения, в результате чего к 2027 году общий инвестиционный потенциал достигнет $7 млрд. Количество сделок в Европе за последние два года: 11.

11. Заметные инвестиции: Carbon Clean Solutions, ANYbotics.

Aramco Ventures — венчурное подразделение Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Оно инвестирует в бизнес на ранних стадиях, имеющий стратегическую ценность для компании.

На практике вложения делятся на три направления: фонд экологической устойчивости, цифровой и промышленный фонд, а также фонд Prosperity7, нацеленный на новые технологии в секторах, не связанных с энергетикой.

Ventura Capital

Штаб-квартира: Дубай, ОАЭ.

Дубай, ОАЭ. Последнее финансирование: в январе 2022 года Ventura Capital закрыла фонд в размере $150 млн.

в январе 2022 года Ventura Capital закрыла фонд в размере $150 млн. Количество сделок в Европе за последние два года: 9.

9. Заметные инвестиции: Coursera, Spotify.

Венчурный фонд Ventura Capital располагает международной базой партнеров с ограниченной ответственностью, в которую входят институциональные инвесторы и семейные офисы. Фонд вкладывается во все отрасли и компании от стадий роста и до публичного размещения акций.

Qatar Investment Authority

Штаб-квартира: Доха, Катар.

Доха, Катар. Последнее финансирование: не раскрывается.

не раскрывается. Количество сделок в Европе за последние два года: 6.

6. Заметные инвестиции: Infarm, Celonis, Checkout.com.

Qatar Investment Authority (QIA) — суверенный фонд Катара. Он был создан с целью диверсифицировать экономику страны и инвестирует в различные активы, такие как частные и государственные акции, инфраструктура и недвижимость, а также в различные сектора и географические регионы. В портфель фонда входят технологические стартапы из здравоохранения, потребительского сектора и промышленности.

MetaVision Dubai

Штаб-квартира: Дубай, ОАЭ.

Дубай, ОАЭ. Последнее финансирование: 2022 год, сумма не раскрывается.

2022 год, сумма не раскрывается. Количество сделок в Европе за последние два года: 6.

6. Заметные инвестиции: Kinetix, Ngrave, Cathedral Studios.

MetaVision — новый венчурный фонд, который вкладывается в стартапы от посевной стадии до серии A из сфер метавселенной и Web3. В 2022 году он привлек первое финансирование (сумма не разглашается) и инвестирует до $50 тыс.

Investcorp

Штаб-квартира: Манама, Бахрейн.

Манама, Бахрейн. Последнее финансирование: в прошлом году Investcorp привлек климатический фонд в размере $750 млн, основную сумму вложил суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat Holding Co.

в прошлом году Investcorp привлек климатический фонд в размере $750 млн, основную сумму вложил суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat Holding Co. Количество сделок в Европе за последние два года: 6.

6. Заметные инвестиции: Terra Quantum, TruKKer, Fleetmatics.

Investcorp — устоявшийся инвестор, который использует различные стратегии, охватывающие прямые инвестиции, недвижимость, инфраструктуру и кредитный менеджмент. В рамках прямых инвестиций он вкладывается в компании по всему миру и имеет команду, которая занимается развитием технологических компаний в Европе. Он ориентирован на средний бизнес в сфере B2B с доходом не менее $10 млн.

Chimera Capital

Штаб-квартира: Абу-Даби, ОАЭ.

Абу-Даби, ОАЭ. Последнее финансирование: в 2022 году Chimera закрыла второй венчурный фонд на сумму $10 млрд, которым управляет совместно с американской компанией по управлению активами Alpha Wave Global. Недавно она создала дочернюю компанию Lunate, которая будет управлять фондом в размере $50 млрд.

в 2022 году Chimera закрыла второй венчурный фонд на сумму $10 млрд, которым управляет совместно с американской компанией по управлению активами Alpha Wave Global. Недавно она создала дочернюю компанию Lunate, которая будет управлять фондом в размере $50 млрд. Количество сделок в Европе за последние два года: 4.

4. Заметные инвестиции: CMR Surgical, Neat Burger.

Chimera Capital — инвестиционная компания, которая входит в бизнес-конгломерат, принадлежащий шейху Тахнуну бен Заиду Аль Нахайяну, советнику по национальной безопасности ОАЭ и видному члену королевской семьи. Chimera Capital инвестирует в различные сектора и компании от серии B по всему миру.

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