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Открыта регистрация на конференцию Epic Growth Summit

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 24 марта по 9 апреля пройдет конференция Epic Growth Summit, посвященная быстрому росту компаний. Участников ждут онлайн-доклады, общение с экспертами, чат с участниками и воркшопы в Москве.

Открыта регистрация на конференцию Epic Growth Summit

В программе конференции — выступление 35 спикеров, среди которых специалисты из «Тинькофф Банка», «Яндекс.Такси», Aviasales, MegaFon.tv, Miro, Sports.ru, Amplitude, Airtable и многих других компаний. Они представят доклады по темам:

  • продукт;
  • маркетинг;
  • аналитика;
  • рост бизнеса;
  • саморазвитие и продуктивность.

Также участникам будут доступны записи выступлений спикеров с конференции Growth Marketing Conference с русскими субтитрами. А после мероприятия состоится вечеринка, на которой можно будет пообщаться с экспертами и представителями сообщества.

Посмотреть подробности программы и купить билет можно на сайте Epic Growth Summit.

Фото на обложке: Hello I'm Nik/Unsplash

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