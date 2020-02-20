Открыта регистрация на конференцию Epic Growth Summit

С 24 марта по 9 апреля пройдет конференция Epic Growth Summit, посвященная быстрому росту компаний. Участников ждут онлайн-доклады, общение с экспертами, чат с участниками и воркшопы в Москве.

В программе конференции — выступление 35 спикеров, среди которых специалисты из «Тинькофф Банка», «Яндекс.Такси», Aviasales, MegaFon.tv, Miro, Sports.ru, Amplitude, Airtable и многих других компаний. Они представят доклады по темам:



продукт;

маркетинг;

аналитика;

рост бизнеса;

саморазвитие и продуктивность.

Также участникам будут доступны записи выступлений спикеров с конференции Growth Marketing Conference с русскими субтитрами. А после мероприятия состоится вечеринка, на которой можно будет пообщаться с экспертами и представителями сообщества.

Посмотреть подробности программы и купить билет можно на сайте Epic Growth Summit.

Фото на обложке: Hello I'm Nik/Unsplash