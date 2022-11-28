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Один из лидеров рынка устройств для печати снимет с производства лазерные принтеры

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из лидеров мирового рынка устройств для печати – японская Epson – в ближайшие несколько лет полностью прекратит производство лазерных принтеров. Компания решила внести свой вклад в улучшение экологии – струйные принтеры потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем лазерные.

Один из лидеров рынка устройств для печати снимет с производства лазерные принтеры

Японский производитель устройств для печати Epson заявил, что к 2026 году полностью откажется от производства лазерных принтеров. Владельцам таких принтеров компания продолжит оказывать техническую поддержку и поставлять запчасти.

Epson объяснила свои намерения заботой об экологии и планами по достижению устойчивого развития. По данным компании, струйные принтеры потребляют на 85% меньше электроэнергии, чем лазерные, и производят на столько же меньше углекислого газа. Кроме того, в струйных принтерах гораздо меньше деталей, со временем требующих замены.

Epson занимает третье на мировом рынке место по количеству проданных устройств с долей в 17,6%, уступая HP и Canon, доли которых оценивается в 39% и 20% соответственно. 

10 марта Epson объявила о приостановке поставок продукции в Россию.

Фото на обложке: Eugenio Marongiu / Shutterstock

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